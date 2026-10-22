Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Chiều 22-10, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2026, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2026-2031.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Trong 5 năm (2022-2026), các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh để triển khai các chương trình, hoạt động thúc đẩy phong trào phát triển.

Tiêu biểu là tổ chức 12.090 buổi tuyên truyền, đăng tải 2.938 tin, bài về phong trào và các mô hình tiêu biểu; tổ chức 8 lớp nâng cao năng lực khởi nghiệp, 1.451 buổi hội thảo, tập huấn kỹ thuật sản xuất; mở 813 lớp đào tạo nghề; tạo việc làm cho 21.374 người; xây dựng 33 mô hình khởi nghiệp, 489 mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và liên kết sản xuất; hỗ trợ 123.455 hộ vay vốn sản xuất với tổng dư nợ trên 6.670 tỷ đồng...

Riêng năm 2025 và 9 tháng năm 2026, các cấp Hội đã phối hợp cung ứng vật tư cho hội viên, nông dân với tổng trị giá gần 104 tỷ đồng, gồm: 4.482 tấn phân bón, 1.882 tấn giống cây trồng, vật nuôi; 220 tấn thuốc bảo vệ thực vật; 1.403 tấn thức ăn chăn nuôi và 136 máy nông nghiệp.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Rơ Chăm H'Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó có 74.306 hộ cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Về thu nhập, có 1.100 hộ đạt trên 1 tỷ đồng/năm; 4.638 hộ đạt từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/năm; 9.432 hộ đạt từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/năm và 59.918 hộ đạt từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng/năm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Rơ Chăm H’Hồng khẳng định: Phong trào đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, trở thành động lực thúc đẩy nông dân thi đua phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, củng cố tổ chức Hội và xây dựng giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh.

Đáng chú ý, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã đóng góp tiền, đất, ngày công, tham gia làm đường giao thông, kênh mương, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh trao giấy chứng nhận hộ sản xuất, kinh doanh giỏi 5 năm liền cho các hộ có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh: Hồng Thương

Trên cơ sở kết quả đạt được, các cấp Hội tiếp tục triển khai giải pháp thúc đẩy phong trào trong giai đoạn mới phát triển mạnh hơn, thực chất hơn và mang lại lợi ích ngày càng rõ nét cho nông dân.

Trong đó, xác định các giải pháp hỗ trợ nông dân chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị; phát huy vai trò nòng cốt của nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp và các câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử; phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn sản xuất với chế biến và thị trường; nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư, đào tạo nghề, thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu, mã số vùng trồng...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội nông dân trong triển khai phong trào.

Đồng chí đề nghị Hội Nông dân tỉnh có các chương trình, kế hoạch cụ thể trong triển khai phong trào và tham mưu Tỉnh ủy để ban hành các chủ trương, chính sách thiết thực, kịp thời nhằm tạo nguồn lực triển khai; có phương án khơi thông nguồn lực và tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của các nguồn lực xã hội trong đồng hành triển khai phong trào trong giai đoạn mới.

Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Hồng Thương

Bên cạnh đó, có kế hoạch nhân rộng các mô hình tiêu biểu; tạo sự kết nối giữa các mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu để phát huy hiệu quả trong thực tế; chú trọng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu; nhân rộng và phát huy hiệu quả các hợp tác xã, tổ hợp tác, các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm túc, kịp thời và cụ thể các chương trình của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong triển khai các nhiệm vụ.

Trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống hội viên, nông dân; tham gia hiệu quả các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 24 tập thể và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào và trao giấy chứng nhận danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh 5 năm liền giai đoạn 2022-2026 cho 508 hộ tiêu biểu.