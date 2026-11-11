Gia Lai có 72 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao

Đối với nuôi trồng thủy sản nước ngọt, toàn tỉnh có khoảng 5.153 ha nuôi cá quảng canh hồ chứa, nuôi ao và 1.300 lồng bè nuôi với tổng thể tích 195.000 m³. Đối tượng nuôi chính là cá diêu hồng, trắm, trôi, chép...

Diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợ là 2.111 ha, gồm 96 ha nuôi thâm canh, bán thâm canh và 1.315 ha nuôi quảng canh cải tiến. Đối tượng nuôi chính là tôm thẻ chân trắng.

Nuôi trồng thủy sản nước mặn có khoảng 390 lồng, với tổng thể tích 4.200 m3 ương và nuôi tôm hùm thương phẩm; 1.990 lồng với tổng thể tích 70.800 m3 nuôi cá bớp, cá chẽm, cá hồng Mỹ, cá mú, cá chim vây vàng...

Tỉnh Gia Lai hiện có 7.264 ha nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Hồng Thương

Ông Phạm Thanh Nhân - Trưởng Phòng Nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản) cho biết: Đa số người nuôi sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và áp dụng các biện pháp quản lý môi trường để phòng bệnh cho các đối tượng nuôi.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản cũng đã lấy 43 mẫu tôm nước lợ và 7 mẫu cá nước ngọt để kiểm tra, đánh giá về tình hình sức khỏe, chất lượng các loại thủy sản và ao nuôi nhằm phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuỷ sản còn tiến hành 18 đợt quan trắc tại 13 điểm thuộc vùng nuôi trồng thủy sản ven biển và các vùng nuôi trồng thủy sản trên các hồ thủy điện, thủy lợi để kiểm tra các thông số về môi trường nuôi.

Từ kết quả quan trắc, Chi cục đã đề xuất các giải pháp kỹ thuật, giúp người nuôi cập nhật kết quả quan trắc để có kế hoạch trong việc điều chỉnh, quản lý môi trường nuôi.

Nhờ đó, tình hình dịch bệnh đối với các thủy sản nuôi được kiểm soát tốt. Sản lượng toàn tỉnh lũy kế đến tháng 10 đạt 17.320 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2025.