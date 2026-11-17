Cụ thể, 4 khu vực đang áp dụng lệnh cấm gồm: Hòn Cao - Mũi Còng Cọc (Nhơn Lý); Hòn Khô Lớn - Bờ Đập - Mũi Yến (Nhơn Hải); Hòn Ngang - Hòn Sâu - Hòn Nhàn - Hòn Đất (Ghềnh Ráng) và Bãi Làng - Mũi Lăng Bà (Nhơn Châu).

Khu vực thứ 5 là Bắc Bãi Xếp (Ghềnh Ráng), có thời gian cấm khai thác từ ngày 1-4 đến hết ngày 30-8 hằng năm.

Ngoài đợt cấm từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, các khu vực Hòn Cao - Mũi Còng Cọc và Hòn Khô Lớn - Bờ Đập - Mũi Yến còn áp dụng đợt cấm từ ngày 1-5 đến hết ngày 30-6; hai khu vực Hòn Ngang - Hòn Sâu - Hòn Nhàn - Hòn Đất và Bãi Làng - Mũi Lăng Bà có thêm đợt cấm từ ngày 1-3 đến hết ngày 30-6 hằng năm.

Ranh giới các khu vực cấm được xác định bằng tọa độ địa lý cụ thể tại phụ lục kèm theo Thông tư. Các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản cần chủ động tìm hiểu phạm vi, thời gian cấm để điều chỉnh hoạt động khai thác phù hợp, không đưa tàu thuyền, ngư cụ vào các khu vực đang áp dụng lệnh cấm.

Tàu cá hoạt động trên vùng biển ven bờ của tỉnh. Ảnh: Phan Tuấn

Theo Điều 7 Nghị định 246/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 18-8-2026, thay thế Nghị định 38/2024/NĐ-CP), cá nhân có hành vi khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác có thời hạn sẽ bị phạt từ 5 - 80 triệu đồng; mức phạt đối với tổ chức vi phạm gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Tùy hành vi, cơ quan chức năng có thể tịch thu thủy sản khai thác, ngư cụ và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; thủy sản còn sống thường phải được thả trở lại môi trường.

Nếu hành vi đủ dấu hiệu tội phạm, ví dụ khai thác loài nguy cấp, quý, hiếm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc bảo vệ các vùng biển theo mùa góp phần tạo điều kiện cho thủy sản sinh sản, sinh trưởng, phục hồi nguồn lợi tự nhiên, hướng đến phát triển nghề cá bền vững.