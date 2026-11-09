Gia Lai có 3 học sinh giành huy chương vàng Olympic Vật lý trẻ thế giới 2026

Các gương mặt xuất sắc của Gia Lai gồm Huỳnh Nguyễn Hải Đăng, học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt; Đặng Nguyễn Xuân Quang và Nguyễn Thiện Tâm, cùng là học sinh Trường THPT Chi Lăng.

3 học sinh của Gia Lai nhận huy chương vàng tại Vòng Quốc tế WYPO 2026 (ảnh: BTC)

Ở cấp độ A dành cho học sinh THCS, Huỳnh Nguyễn Hải Đăng đã chinh phục huy chương vàng. Trong khi đó, tại cấp độ B dành cho học sinh THPT, hai học sinh Đặng Nguyễn Xuân Quang và Nguyễn Thiện Tâm cũng đạt thành tích tương tự.

Vòng quốc tế WYPO 2026 được tổ chức tại Bali (Indonesia) từ ngày 5 đến 8-11. Ngoài 3 huy chương vàng của các thí sinh Gia Lai, đoàn Việt Nam còn có hai học sinh khác giành huy chương vàng. Trong đó, Nguyễn Anh Quân (Trường Liên cấp Tiểu học và THCS tư thục Ngôi sao Hà Nội) đạt danh hiệu Quán quân cấp độ A.

WYPO là sân chơi Vật lý quốc tế do Trung tâm Tổ chức STEM Olympiad (OCSO), đặt trụ sở tại Bandung (Indonesia), tổ chức. Kỳ thi hướng đến việc tìm kiếm, khuyến khích và phát triển năng lực của học sinh yêu thích Vật lý, đồng thời tạo cơ hội giao lưu học thuật giữa học sinh các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Để góp mặt tại vòng quốc tế, các thí sinh phải đạt huy chương vàng, bạc hoặc đồng ở vòng thi cấp quốc gia.