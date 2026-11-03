Gia Lai có 2 đội tuyển giành giải nhì Olympic Trí tuệ nhân tạo khu vực miền Trung

Theo đó, đội QNU.BaKhiNhaVua của Trường Đại học Quy Nhơn gồm 3 sinh viên: Nguyễn Hữu Thuận (ngành Trí tuệ nhân tạo, khóa 46), Phạm Thế Khang (ngành Trí tuệ nhân tạo, khóa 48) và Phùng Nguyễn Như Bách (ngành Sư phạm Tin học, khóa 49).

Nhóm sinh viên thuộc đội QNU.BaKhiNhaVua của Trường Đại học Quy Nhơn xuất sắc giành giải nhì. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cùng đạt giải nhì, đội FUQN_02 của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn gồm 3 sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo: Lê Gia Bảo (khóa 20), Phan Lê Thanh Hùng và Mai Nguyễn Nhật Nguyên (cùng khóa 21).

Vòng thi khu vực miền Trung diễn ra ngày 1-11 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng), thu hút 31 đội tuyển đến từ 10 trường đại học. Trong thời gian 6 giờ, các đội giải quyết những bài toán về trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn, tư duy thuật toán, kỹ năng lập trình và phối hợp nhóm.

Đội FUQN_02 của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn giành giải nhì tại kỳ thi. Ảnh: Đơn vị cung cấp

OlpAI’26 do Hội Tin học Việt Nam tổ chức, quy tụ 193 đội tuyển với 569 sinh viên đến từ 62 trường đại học trên cả nước, tranh tài tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam.

Căn cứ kết quả vòng khu vực, Ban tổ chức lựa chọn 60 đội tuyển tham dự vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9-12 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (TP. Đà Nẵng).