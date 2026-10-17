Gia Lai có 2 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2026

Năm nay, thương hiệu L’amant Café thuộc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tiếp tục được ghi nhận Thương hiệu quốc gia. Đây là thương hiệu cà phê tiên phong tại Việt Nam sử dụng nguồn nguyên liệu cà phê hữu cơ đạt các chứng nhận quốc tế khắt khe như: USDA (Mỹ), EU (châu Âu), JAS (Nhật Bản) và MAFRA (Hàn Quốc) từ vùng trồng tại núi Hàm Rồng, tỉnh Gia Lai.

Thương hiệu L’amant Café thuộc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tiếp tục được ghi nhận Thương hiệu quốc gia năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp áp dụng công nghệ rang PROBAT hiện đại của Đức cùng mô hình sản xuất xanh, ứng dụng năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao và hướng tới phát triển bền vững.

Cùng với đó, Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) có 5 sản phẩm được vinh danh, bao gồm: 3 thuốc điều trị ung thư, 1 dòng dung dịch thẩm phân máu và 1 thuốc chống viêm, ức chế miễn dịch.

Doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), đẩy mạnh chuyển đổi số (áp dụng SAP-ERP, DMS, Power BI, AI) và định hướng đạt tiêu chuẩn GMP-EU để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các doanh nghiệp được vinh danh Thương hiệu quốc gia năm 2026. Ảnh: Báo Công Thương

Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 đã vinh danh 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp tiêu biểu trên cả nước.

Kỳ xét chọn năm nay áp dụng hệ thống tiêu chí mới, nâng trọng số của tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo” lên 30% tổng số điểm nhằm thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.