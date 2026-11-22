Lễ khai mạc quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên, được dàn dựng công phu với chủ đề “Khát vọng vinh quang”, gồm hai chương: “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”.

Các tiết mục biểu diễn được kết nối liên hoàn, kết hợp hài hòa giữa vũ đạo, âm nhạc, hình ảnh sân khấu và hiệu ứng trình chiếu, tái hiện hành trình phát triển của TP. Hồ Chí Minh, đồng thời gửi gắm thông điệp về khát vọng vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới của thể thao Việt Nam.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026. Ảnh: HTV

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, quy tụ 36 đoàn thể thao, đại diện cho 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội. Các đoàn tranh tài ở 48 môn thể thao, với 973 bộ huy chương.

Với khẩu hiệu “Hội tụ - Tranh tài, Tỏa sáng - Vươn cao”, Đại hội là dịp đánh giá chất lượng phát triển thể thao thành tích cao của các địa phương, ngành trên cả nước; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những gương mặt triển vọng chuẩn bị lực lượng cho các đấu trường quốc tế.

Tham dự Đại hội, đoàn thể thao Gia Lai mang thông điệp “Thể thao Gia Lai - Khát vọng phát triển”, với lực lượng 192 vận động viên, tranh tài ở 16 môn: điền kinh, taekwondo, boxing, bơi, triathlon, billiards & snooker, cờ, bóng ném, wushu, kickboxing, võ cổ truyền, muay, vovinam, karate, đẩy gậy và kéo co.

Với sự chuẩn bị tích cực cùng quyết tâm cao, các vận động viên Gia Lai được kỳ vọng sẽ phát huy năng lực, sở trường, nỗ lực giành thành tích tốt, góp phần khẳng định vị thế thể thao tỉnh nhà tại sân chơi thể thao lớn nhất cả nước.

Ngày 22-11, các vận động viên Gia Lai chính thức tranh tài tại Đại hội ở các môn: điền kinh (nội dung việt dã leo núi), bóng ném trong nhà, cờ tướng, võ cổ truyền, billiards & snooker, bơi và boxing. Trong đó, nội dung việt dã leo núi diễn ra tại núi Bà Rá (TP. Đồng Nai), các môn còn lại được tổ chức tại các địa điểm thi đấu tại TP. Hồ Chí Minh.

Tính đến ngày 21-11, đoàn thể thao Gia Lai đã giành được 3 HCV, 1 HCB và 7 HCĐ ở các môn điền kinh (nội dung marathon), kickboxing, karate, muay và vovinam. Với thành tích này, Gia Lai hiện xếp thứ 14/36 đoàn trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn và đứng thứ 3/14 đoàn thể thao miền núi.