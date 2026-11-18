Dự án RAI4E của Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao, Sốt rét cho tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2024 đến hết năm 2026. Mục tiêu của Dự án là: Giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do sốt rét để đạt mục tiêu loại trừ sốt rét trên toàn quốc vào năm 2030, góp phần đạt mục tiêu Phát triển Bền vững tại Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: Như Nguyện

Tại tỉnh Gia Lai, dự án đã triển khai tại 66 xã thuộc 22 Trung tâm y tế và 808 thôn bản được thụ hưởng. Dự án đầu tư tài sản, vật tư như: kính hiển vi, test chẩn đoán nhanh, màn, võng màn, tài liệu truyền thông phòng, chống sốt rét…và đầu tư kinh phí cho các hoạt động như: đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về quản lý chương trình sốt rét, quản lý ca bệnh… cho các cán bộ y tế các tuyến.

Triển khai các hoạt động điều tra, giám sát trong công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét. Cũng như hỗ trợ kinh phí cho các điểm kính hiển vi tuyến xã, hoạt động của y tế thôn bản nhằm theo dõi hiệu quả điều trị tất cả ca bệnh sốt rét, truyền thông phòng, chống sốt rét đến từng người dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhấn mạnh: Nhờ sự đầu tư của dự án trong những năm qua đã giúp cho tỉnh triển khai tốt các hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét, góp phần đạt được nhiều thành quả rất quan trọng. Từ năm 2025 đến nay không có ca sốt rét nội địa, chỉ ghi nhận 2 trường hợp sốt rét ngoại lai và đặc biệt 114/135 xã, phường đạt được các tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét vẫn đối mặt nhiều khó khăn do địa bàn rộng, nhiều vùng rừng núi, biên giới; người dân thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy, tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh. Khi số ca bệnh giảm thấp, việc duy trì giám sát, kinh phí, vật tư và năng lực chuyên môn cũng gặp khó khăn; số người được xét nghiệm giảm so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chưa có hướng dẫn cụ thể về công nhận loại trừ sốt rét trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự án RAI4E đã đầu tư tài sản, vật tư và kinh phí cho các hoạt động phòng, chống sốt rét tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Đối với công tác phòng, chống sốt rét tầm nhìn đến 2030, Gia Lai đặt mục tiêu duy trì số ca sốt rét nội địa bằng 0, tiến tới loại trừ sốt rét trên toàn tỉnh vào năm 2028, đồng thời củng cố các yếu tố bền vững, chủ động ngăn ngừa bệnh quay trở lại, góp phần thực hiện mục tiêu loại trừ sốt rét trên toàn quốc vào năm 2030.