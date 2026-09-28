Gia Lai có 11 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2025

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có quyết định tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 11 cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, ghi nhận thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

TS.BS Phạm Tỵ - Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, đã hơn 10 lần nhận Bằng Lao động sáng tạo.

Ngành y tế có 8 cá nhân được khen thưởng, với các nghiên cứu, giải pháp gắn trực tiếp với hoạt động điều trị, phẫu thuật và chăm sóc người bệnh.

Trong đó, ông Phạm Tỵ - Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, được ghi nhận với sáng kiến điều trị phẫu thuật tắc mạch não mạn tính theo kỹ thuật thông mạch gián tiếp cải tiến.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai có 6 cá nhân được tặng bằng. Ông Võ Ngọc Phước - điều dưỡng trưởng Khoa Gây mê hồi sức, có giải pháp tối ưu hóa tư thế nằm sấp trong phẫu thuật thần kinh cột sống bằng gối silicon định hình. Ông Võ Huy Cường - Trưởng khoa Gây mê hồi sức, nghiên cứu hiệu quả hóa giải giãn cơ của Sugamadex và Neostigmin sau phẫu thuật ổ bụng ở người cao tuổi.

Ông Trần Xuân Hòa - bác sĩ điều trị Khoa Ngoại Tiết niệu, có nghiên cứu đánh giá kết quả cắt đốt nội soi bằng điện lưỡng cực trong điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Ông Phan Xuân Cảnh - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, bác sĩ chính Khoa Ngoại Tổng hợp, được ghi nhận với nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật một thì điều trị dị tật lỗ tiểu thấp kết hợp tạo hình vật xốp giảm sản.

Ông Huỳnh Tấn Trí - Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, có nghiên cứu đánh giá kết quả tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ bằng laser Holmium dưới hướng dẫn siêu âm. Ông Huỳnh Duy Khoa - bác sĩ điều trị Khoa Ngoại Lồng ngực, nghiên cứu đánh giá kết quả sớm điều trị suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính bằng sóng cao tần nội tĩnh mạch.

Ông Nguyễn Minh Đăng - Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Bình Định, được khen thưởng với nghiên cứu hiệu quả gây tê khoang cơ vuông thắt lưng dưới hướng dẫn siêu âm để giảm đau sau phẫu thuật lấy thai.

Trong lĩnh vực đào tạo nghề, ông Mai Văn Quang - giảng viên Khoa Điện, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, được tặng bằng với sáng kiến bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp.

Ông Nguyễn Tiến Phong – Nhà máy Đường An Khê, được tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2025 với sáng kiến cải tạo thùng chứa nước mía hỗn hợp hai dây chuyền.

Ở lĩnh vực sản xuất, ông Nguyễn Tiến Phong – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Đốc công ca sản xuất kiêm Tổ trưởng 3 ca hóa chế thuộc Phân xưởng Đường, Nhà máy Đường An Khê, có sáng kiến cải tạo thùng chứa nước mía hỗn hợp hai dây chuyền. Ông Nguyễn Duy Nhất - Phó Giám đốc sản xuất xưởng may, Xí nghiệp 1, Công ty Cổ phần May Tam Quan, được ghi nhận với sáng kiến diễu bo máy lập trình.

Bằng Lao động sáng tạo được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng hằng năm cho đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ, có sáng kiến, giải pháp đã ứng dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực và được cấp có thẩm quyền công nhận.

Việc xét tặng gắn với hiệu quả, giá trị làm lợi theo từng nhóm đối tượng; những sáng kiến không xác định được cụ thể giá trị làm lợi phải đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh tế, xã hội, phạm vi ảnh hưởng và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.