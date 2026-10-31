Gia Lai City Trail 2026 khởi tranh các cự ly 30, 50 và 70 km

Các vận động viên thi đấu cự ly 70 km háo hức tranh tài. Ảnh: R'Ô HOK

Theo đó, vào lúc 3 giờ, 290 vận động viên (VĐV) tham gia cự ly 70 km chính thức nhập cuộc đua. Đây là cự ly dài nhất và cũng được đánh giá có độ khó cao nhất giải.

Các VĐV phải chinh phục 8 ngọn núi liên tiếp, băng qua những vùng địa hình hoang sơ đặc trưng của Gia Lai với núi lửa, rừng sâu. Đây được xem là thử thách lớn về sức bền, ý chí và khả năng thích nghi với địa hình của mỗi runner.

Tiếp đó, lúc 4 giờ, 300 VĐV ở cự ly 50 km tiếp tục xuất phát. Sau đó, lúc 5 giờ 30 cùng ngày, 850 VĐV tham gia cự ly 30 km chính thức bước vào tranh tài.

Trên hành trình chinh phục các cự ly, vận động viên đi qua cánh đồng Ngôi Sơn (xã Biển Hồ). Ảnh: R'Ô HOK

Trên hành trình chinh phục các cự ly, các VĐV sẽ đi qua nhiều tuyến đường và địa danh thuộc địa bàn xã Biển Hồ như Tôn Đức Thắng, Phó Đức Chính, Lê Văn Sỹ, Đập Nghĩa Hưng, cánh đồng Ngô Sơn, Hàng thông trăm tuổi...

Sáng ngày 1-11, các cự ly 12 km và 6 km bước vào thi đấu lần lượt vào lúc 5 giờ 30 phút và 6 giờ.

Cự ly 30 km có 850 vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: R'Ô HOK

Giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2026 diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11, thu hút 3.500 VĐV trong nước và quốc tế tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu các cự ly gồm: 6 km, 12 km, 30 km, 50 km, 70 km. Tất cả các cự ly của giải đều xuất phát và về đích tại khu vực Cổng Biển Hồ.