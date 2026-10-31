Gia Lai City Trail 2026: Hơn 1.400 vận động viên tranh tài ở các cự ly 30km, 50km và 70km

Các vận động viên xuất phát tại khu vực cổng Biển Hồ. (Ảnh: CTV)

Mở đầu ngày thi đấu là cự ly 70km, xuất phát lúc 3 giờ với 290 vận động viên. Đây là cự ly dài nhất và được đánh giá có độ khó cao nhất giải. Trên hành trình, các runner phải chinh phục 8 ngọn núi liên tiếp, băng qua những khu vực rừng sâu, địa hình núi lửa và nhiều đoạn đường hoang sơ đặc trưng của Gia Lai.

Quãng đường dài cùng địa hình liên tục thay đổi đặt ra thử thách lớn về sức bền, ý chí và khả năng phân phối thể lực của mỗi vận động viên.

Nữ vận động viên về đích đầu tiên cự ly 30km. (Ảnh: CTV)

Đến 4 giờ, 300 vận động viên ở cự ly 50km bắt đầu tranh tài. Tiếp đó, lúc 5 giờ 30 phút, cự ly 30km chính thức xuất phát với 850 vận động viên. Ngay từ sáng sớm, khu vực xuất phát tại cổng Biển Hồ đã trở nên sôi động với không khí chuẩn bị và tranh tài của đông đảo runner.

Trên đường chạy, các vận động viên đi qua nhiều tuyến đường và địa danh thuộc xã Biển Hồ như Tôn Đức Thắng, Phó Đức Chính, Lê Văn Sỹ, đập Nghĩa Hưng, cánh đồng Ngô Sơn và hàng thông trăm tuổi.

Cung đường kết hợp nhiều dạng địa hình, từ khu dân cư, đồng ruộng đến những vùng cảnh quan tự nhiên, đưa người tham gia khám phá vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất Tây nguyên.

Vận động viên Hoàng Văn Hơn xuất sắc giữ vững vị trí dẫn đầu tạm thời cự ly 50km tại Gia Lai City Trail. (Ảnh: CTV)

Trong đó, cánh đồng Ngô Sơn, hàng thông trăm tuổi và khu vực Biển Hồ là những điểm nhấn trên hành trình, góp phần tạo nên nét riêng cho đường chạy Gia Lai City Trail năm nay.

Theo kế hoạch, sáng 1/11, hai cự ly còn lại là 12km và 6km sẽ lần lượt xuất phát lúc 5 giờ 30 phút và 6 giờ, tiếp tục các hoạt động thi đấu của giải.

Giải chạy Gia Lai City Trail thu hút đông đảo vận động viên tham gia xuất phát tại cổng Biển Hồ. (Ảnh: CTV)

Giải chạy diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11, thu hút khoảng 3.500 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia ở 5 cự ly: 6km, 12km, 30km, 50km và 70km; cùng xuất phát và về đích tại khu vực cổng Biển Hồ.