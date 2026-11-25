Một góc cánh đồng lúa. Ảnh: ĐS.

Theo kế hoạch, trong tổng số 1.125,6 ha đất trồng lúa dự kiến chuyển đổi, diện tích chuyển sang trồng cây hằng năm là 1.093,1 ha, cây lâu năm là 32,5 ha. Tỉnh không bố trí diện tích chuyển đổi sang mô hình trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Cụ thể, diện tích thực hiện chuyển đổi gồm 746,1 ha đất chuyên trồng lúa, 353 ha đất trồng lúa một vụ và 26,5 ha đất lúa nương, được phân bổ tại 27 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trong số các địa phương thực hiện chuyển đổi, xã Phú Thiện có diện tích lớn nhất với 470 ha, chiếm gần 42% tổng diện tích chuyển đổi của toàn tỉnh. Tiếp đến là các xã Chư A Thai (160 ha), Ân Hảo (145 ha), Vạn Đức (61 ha), Bình Dương (52 ha) và phường Tam Quan (48 ha).

Việc chuyển đổi tập trung chủ yếu sang các loại cây trồng hằng năm, phù hợp với điều kiện sản xuất, tiềm năng đất đai và định hướng phát triển nông nghiệp của từng địa phương.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ diện tích được phê duyệt và nhu cầu chuyển đổi của người sử dụng đất để xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình sản xuất trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương phải kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa là một trong những giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế đất đai, đa dạng hóa sản xuất và nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Qua đó, tạo điều kiện để người dân chủ động lựa chọn cây trồng phù hợp, cải thiện thu nhập, góp phần phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.