Thí sinh Trần Quốc Huy, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, xuất sắc giành giải Nhất với dự án “G-MED SOS”.

Tại vòng chung kết, các thí sinh lần lượt thuyết trình, bảo vệ dự án trước Ban Giám khảo, thể hiện tư duy sáng tạo, năng lực tổ chức, triển khai hoạt động Đoàn, Hội và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết thực đối với sinh viên và đời sống xã hội như: hỗ trợ sinh viên quốc tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong học tập, phát triển du lịch và hoạt động tình nguyện.

Kết quả, thí sinh Trần Quốc Huy, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, xuất sắc giành giải Nhất với dự án “G-MED SOS”. Ban Tổ chức trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các thí sinh còn lại.

Hội thi là sân chơi nhằm phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên có năng lực, bản lĩnh và tư duy sáng tạo; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ Hội, sinh viên các trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tổ chức, điều hành hoạt động Đoàn, Hội và thúc đẩy phong trào sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Thông qua hội thi, Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai góp phần khuyến khích sinh viên chủ động đề xuất các sáng kiến, dự án gắn với nhu cầu thực tiễn, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng.