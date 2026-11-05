Gia Lai chuẩn hóa quy trình giải quyết 24 thủ tục khoáng sản tại 65 xã, phường

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4628/QĐ-UBND, quy định cụ thể các bước giải quyết 24 thủ tục về địa chất, khoáng sản tại 65 xã, phường được ủy quyền.

Quyết định nhằm thống nhất cách tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục liên quan đến khoáng sản.

Trước đó, Gia Lai quyết định chuyển công tác quản lý địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng về Sở Công Thương.

Việc chuyển giao được yêu cầu không làm gián đoạn quá trình giải quyết hồ sơ, ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Tiếp đó, tỉnh công bố danh mục 24 thủ tục về địa chất, khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND 65 xã, phường được ủy quyền thí điểm cấp phép khai thác cát xây dựng và đất san lấp.

Trong số này, 22 thủ tục do Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền và 2 thủ tục do Giám đốc Sở Công Thương ủy quyền.

Hai thủ tục do Giám đốc Sở Công Thương ủy quyền liên quan đến việc chấp thuận khảo sát, đánh giá thông tin chung về khoáng sản nhóm IV tại khu vực không đấu giá quyền khai thác và xác nhận kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung về loại khoáng sản này.

Thời hạn ủy quyền đối với hai thủ tục trên kéo dài đến ngày 15/6/2031.

Gia Lai hoàn thiện quy trình giải quyết 24 thủ tục về địa chất, khoáng sản tại 65 xã, phường. Ảnh: Hoàng Hà

Hạn chế yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần

Theo quy trình mới, người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường. Hồ sơ sau đó được chuyển đến bộ phận chuyên môn để kiểm tra, thẩm định trước khi trình Chủ tịch UBND xã, phường ký theo thẩm quyền.

Kết quả được chuyển trả cho tổ chức, cá nhân. Thời gian xử lý ở từng bước cũng được quy định cụ thể, giúp các đơn vị chủ động giải quyết hồ sơ.

Đáng chú ý, nhiều quy trình yêu cầu cơ quan tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung. Việc hướng dẫn bổ sung chỉ thực hiện một lần, trừ trường hợp người nộp chưa hoàn thiện đúng nội dung đã được hướng dẫn.

Quy định này nhằm hạn chế tình trạng người dân, doanh nghiệp phải bổ sung giấy tờ nhiều lần, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết hồ sơ.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan và 65 xã, phường thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Công Thương cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra việc triển khai và hỗ trợ các địa phương trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Việc hoàn thiện quy trình giúp 65 xã, phường có cơ sở triển khai các thủ tục được ủy quyền, bảo đảm hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được giải quyết thống nhất, đúng thẩm quyền.