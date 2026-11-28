Hội nghị ISOM APEC 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9-12 tại tỉnh Gia Lai, với các hoạt động chính tại phường Quy Nhơn. Sự kiện do Ủy ban Quốc gia APEC 2027 và Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, dự kiến có sự tham dự của các quan chức cao cấp đến từ 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Đây là dịp để các bên trao đổi, thảo luận về định hướng và ưu tiên hợp tác, tạo tiền đề triển khai chương trình nghị sự trong Năm APEC 2027.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại họp báo

Theo kế hoạch, ngày 7-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ diễn ra hội thảo chuyên đề về các ưu tiên của Năm APEC 2027, với khoảng 350-400 đại biểu tham dự và 25 diễn giả trong nước, quốc tế. Trong hai ngày 8 và 9-12, các hoạt động chính thức gồm phiên họp hẹp ISOM, cuộc họp không chính thức của Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC và phiên họp toàn thể Hội nghị ISOM.

Bên cạnh các hoạt động đối ngoại, tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức nhiều chương trình văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư nhằm phát huy hiệu quả của sự kiện đối ngoại quốc tế quan trọng này. Đáng chú ý, chiều 8-12, UBND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch với sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu.

Toàn cảnh họp báo

Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh (Sở Tài chính) cho biết, tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh dự kiến công bố 10 chính sách đột phá về thu hút đầu tư năm 2027. Tỉnh cũng dự kiến trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho khoảng 40 dự án tiêu biểu.

Các chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp sẽ cùng trao đổi về phát triển vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu, mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương. Đồng thời, tỉnh giới thiệu định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 và các cơ hội đầu tư trong năm 2027.

Thông tin tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, việc được lựa chọn là địa phương đầu tiên tổ chức hội nghị mở đầu Năm APEC 2027 là cơ hội để Gia Lai tham gia tổ chức một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, quốc tế, qua đó đưa hình ảnh địa phương đến với cộng đồng APEC.

Hiện Gia Lai đang tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện phục vụ, đón tiếp đại biểu, bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ chuỗi hoạt động. Qua sự kiện, tỉnh kỳ vọng quảng bá hình ảnh đất nước, con người Gia Lai thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác, đầu tư đến bạn bè quốc tế.

Diễm Phúc