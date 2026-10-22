Gia Lai chuẩn bị Hội nghị ISOM APEC 2027

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị các quan chức cao cấp không chính thức (ISOM) APEC 2027, trong đó tập trung vào cơ sở vật chất, hậu cần, giao thông, lưu trú, lễ tân, an ninh, y tế và thông tin tuyên truyền.

Tỉnh cũng xây dựng các chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa, lịch sử, du lịch; trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và giới thiệu nghề truyền thống đến đại biểu quốc tế.

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao khảo sát cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị ISOM APEC 2027 tại Gia Lai. Ảnh: KIM LOAN

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Gia Lai, đồng thời đề nghị Gia Lai đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công tác chuẩn bị, nhất là cơ sở vật chất, hậu cần và các điều kiện phục vụ hội nghị. Gia Lai cần tận dụng sự kiện để quảng bá thế mạnh kinh tế, văn hóa, du lịch. Bên cạnh đó, phối hợp xây dựng đề án tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027 và tập huấn lực lượng liên lạc viên, tình nguyện viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: KIM LOAN

Hội nghị ISOM APEC 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9-12-2026 tại Gia Lai, là hoạt động mở đầu trong chuỗi sự kiện Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức.