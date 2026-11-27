Quy Nhơn trở thành điểm hẹn của cộng đồng APEC

Chiều 27/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về chuỗi sự kiện bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027. Đây là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của địa phương.

Theo kế hoạch, Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 6/12 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Không chỉ khép lại một năm với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, sự kiện còn là dịp nhìn lại những kết quả trong khai thác tiềm năng, lợi thế và quảng bá bản sắc địa phương.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về chuỗi sự kiện bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027.

Trong năm 2026, Gia Lai đã triển khai hơn 140/109 hoạt động theo kế hoạch, với 15 chuỗi sự kiện xuyên suốt, diễn ra trên nhiều địa bàn. Các hoạt động góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch, thu hút du khách và lan tỏa hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa.

Ước tính cả năm, Gia Lai đón khoảng 16 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 36.100 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng tăng của ngành du lịch, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và phát huy hiệu quả các nguồn tài nguyên du lịch.

Ngay sau lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia, từ ngày 7 - 9/12, Quy Nhơn sẽ trở thành địa điểm tổ chức Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (ISOM) năm 2027. Sự kiện dự kiến quy tụ đại diện 21 nền kinh tế thành viên APEC, các tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Đây là dịp để Gia Lai tham gia sâu hơn vào các hoạt động đối ngoại, đồng thời giới thiệu môi trường đầu tư, tiềm năng kinh tế và những lợi thế của địa phương đến các đối tác quốc tế.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Hội thảo chuyên đề về các ưu tiên Năm APEC 2027, dự kiến tổ chức ngày 7/12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với khoảng 350 - 400 đại biểu tham dự. Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), OECD và Diễn đàn Kinh tế thế giới dự kiến góp mặt.

Các nội dung thảo luận tập trung vào ba định hướng lớn: nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; tăng cường tính tự cường, năng động của nền kinh tế gắn với nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng sẽ tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Gia Lai. Phiên họp hẹp của Hội nghị ISOM và cuộc họp không chính thức của Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC dự kiến diễn ra ngày 8/12. Ngày 9/12, hội nghị tổ chức phiên họp toàn thể, sau đó thông tin kết quả tại buổi họp báo.

Kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư

Song hành với các hoạt động đối ngoại, Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh năm 2026 vào ngày 8/12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, dự kiến thu hút hơn 1.300 đại biểu. Thông qua hội nghị, tỉnh sẽ giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và các lĩnh vực ưu tiên thu hút nguồn lực. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu cơ hội hợp tác, kết nối đối tác và tiếp cận các dự án có tiềm năng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi họp báo.

Theo chương trình, tỉnh dự kiến trao các giấy chứng nhận, văn bản về đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh việc đăng cai các hoạt động liên quan đến APEC là cơ hội quan trọng để Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, kinh tế và tiềm năng phát triển đến bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế và giao lưu nhân dân.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, các đại biểu quốc tế không chỉ tham gia chương trình nghị sự mà còn có cơ hội trải nghiệm đời sống, văn hóa và cảnh quan địa phương. Vì vậy, tỉnh mong muốn mỗi người dân Gia Lai sẽ trở thành một đại sứ thân thiện, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về vùng đất và con người nơi đây.

Để chuẩn bị cho chuỗi sự kiện, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, từ tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường đến công tác đón tiếp, bảo đảm an ninh trật tự và y tế.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Gia Lai kỳ vọng không chỉ tổ chức thành công các sự kiện quốc tế mà còn tận dụng cơ hội này để nâng cao vị thế địa phương, mở rộng mạng lưới hợp tác và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, thương mại, du lịch trong thời gian tới.