Gia Lai chuẩn bị đầu tư xây dựng 25 trạm y tế vùng đặc biệt khó khăn

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế tỉnh chủ trì triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, khảo sát, lập quy hoạch tổng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu khả thi, thiết kế và thủ tục liên quan. Đồng thời, phối hợp với Bộ Y tế cập nhật các tiêu chí, mức vốn hỗ trợ để tham mưu UBND tỉnh.

Bản làng Ba Na ở xã An Toàn (Gia Lai) nằm giữa đại ngàn sẽ được đầu tư trạm y tế mới

Sở Tài chính rà soát, cân đối, tham mưu bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư và phương án huy động, lồng ghép các nguồn vốn. Sở Xây dựng phối hợp rà soát quy hoạch, quỹ đất và thẩm định các nội dung liên quan. UBND các xã chủ động rà soát đất đai, mặt bằng, hoàn thiện thủ tục quy hoạch, giải phóng mặt bằng…

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bảo đảm khả năng tiếp nhận và giải ngân vốn ngay sau khi được giao. Sở Y tế theo dõi tiến độ, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc.

Dự án xây dựng, mở rộng và nâng cấp 25 trạm y tế có tổng kinh phí dự kiến khoảng 288 tỷ đồng; triển khai tại 25 xã vùng biên giới, hải đảo, miền núi khó khăn. Trong đó, 216 tỷ đồng dành cho hạ tầng và khoảng 72 tỷ đồng mua sắm thiết bị y tế.