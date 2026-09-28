Gia Lai chuẩn bị đầu tư 25 Trạm Y tế tại các xã biên giới

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Văn bản số 11587/UBND-KGVX về việc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư 25 Trạm Y tế xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. Các nhiệm vụ gồm khảo sát xây dựng, lập quy hoạch tổng mặt bằng, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế và các thủ tục đầu tư theo quy định.

Sở Y tế đồng thời được yêu cầu chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Y tế để cập nhật danh mục, tiêu chí, nguyên tắc và mức vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển. Trên cơ sở đó, Sở Y tế kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung liên quan đến dự án.

Về nguồn lực, UBND tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát, cân đối và tham mưu bố trí kinh phí phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2026; phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu phương án huy động, lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án sau khi được cấp có thẩm quyền giao vốn.

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn rà soát quy hoạch, quỹ đất; tham gia ý kiến và thực hiện thẩm định các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Đối với UBND các xã có Trạm Y tế thuộc phạm vi dự án, UBND tỉnh yêu cầu chủ động rà soát hiện trạng đất đai, xác định khả năng đáp ứng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai công trình đúng tiến độ.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương được giao nhiệm vụ chủ động triển khai ngay các phần việc thuộc trách nhiệm, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, bảo đảm khả năng tiếp nhận và giải ngân nguồn vốn ngay sau khi được giao.