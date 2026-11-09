Gia Lai chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Hội nghị ISOM APEC 2027

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Gia Lai ban hành, Hội nghị ISOM dự kiến có khoảng 350-400 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Đây là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác khảo sát tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. (ảnh: Kim Loan)

Để phục vụ hội nghị, Gia Lai tập trung rà soát, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, hệ thống khách sạn, Cảng Hàng không Phù Cát và các tuyến giao thông kết nối.

Các điều kiện về điện, nước, viễn thông, internet, vệ sinh môi trường, an ninh, y tế và phòng cháy chữa cháy cũng được yêu cầu chuẩn bị đồng bộ, bảo đảm hoạt động hội nghị diễn ra an toàn, thông suốt.

Cùng với đó, tỉnh sẽ huy động đội ngũ cán bộ, công chức, tình nguyện viên và nhân lực có khả năng ngoại ngữ tham gia hỗ trợ, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu.

Công tác chỉnh trang đô thị, trang trí cảnh quan, quảng bá hình ảnh địa phương tại sân bay, khách sạn, trung tâm hội nghị và các tuyến đường chính cũng được triển khai.

Theo chương trình, ngày 7/12 sẽ diễn ra hội thảo chuyên đề về các ưu tiên Năm APEC 2027 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và tiệc chiêu đãi chào mừng kết hợp biểu diễn nghệ thuật tại khách sạn ANYA Premier.

Ngày 8/12, đại biểu tham gia chương trình tham quan, các phiên họp chuyên đề và Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026. Phiên họp toàn thể ISOM dự kiến diễn ra sáng 9/12.

Đáng chú ý, Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là dịp để Gia Lai giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, sản phẩm đặc trưng và điểm đến du lịch đến doanh nghiệp, nhà đầu tư thuộc các nền kinh tế thành viên APEC.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị trước ngày 25/11/2026.