Gia Lai: Chùa Tường Nguyên (TP.HCM) tổ chức chăm sóc sức khỏe cho Tăng Ni sinh tại tu viện Nguyên Thiều

Đồng hành cùng đoàn có đội ngũ y, bác sĩ và dược sĩ do bác sĩ Trang Võ Anh Vinh, Trưởng khoa Niệu nữ – Niệu chức năng, Bệnh viện Bình Dân, giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch làm trưởng đoàn; cùng các y, bác sĩ, dược sĩ đến từ các bệnh viện Bình Dân, Trưng Vương, Tín Nghĩa (TP.HCM) và các đơn vị liên quan.

Chương trình với sự cộng tác của các y bác sĩ TP.HCM

Tại tu viện Nguyên Thiều, đoàn đã tiến hành thiết lập phòng y tế với không gian khang trang, được trang bị các thiết bị y tế thiết yếu hỗ trợ sơ cứu và xử lý các bệnh thông thường cho Tăng Ni sinh đang nội trú tu học tại đây.

Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đã trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 215 Tăng Ni sinh.

Đoàn còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng thuốc cho bà con Phật tử đang sinh sống tại địa phương, góp phần giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Chăm sóc sức khỏe cho Tăng Ni sinh - Ảnh: T.N

Đại diện chùa Tường Nguyên tri ân đến Ban Giám hiệu, chư tôn đức quản chúng và Tăng Ni sinh tu viện Nguyên Thiều đã tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

Chùa Tường Nguyên cũng cảm ơn đến Tiến sĩ, bác sĩ Trang Võ Anh Vinh cùng toàn thể đội ngũ y, bác sĩ, dược sĩ tham gia chương trình, chăm sóc sức khỏe cho Tăng Ni sinh và cộng đồng.