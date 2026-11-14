Gia Lai: Chùa Mỹ Thạch trao 200 phần quà đến đồng bào khó khăn và học sinh vùng cao xã Ia Hrú

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Phước cùng đoàn thiện nguyện đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tận tay 200 phần quà nghĩa tình đến các hộ đồng bào dân tộc Jrai và Bahnar thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn.

Được biết, mỗi phần quà trị giá hơn 500.000 đồng, bao gồm: 1 bao gạo, 1 thùng mì gói, dầu ăn, nước tương, nước mắm, cá hộp, bánh kẹo, quần áo và 90.000 đồng tiền mặt.

Thượng tọa Thích Quảng Phước, trụ trì chùa Mỹ Thạch phối hợp cùng Đoàn thiện nguyện Phật tử Hoa Từ Bi (Vũng Tàu) tổ chức thăm hỏi và trao tặng quà đến bà con đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Hrú

Trước đó, ngày 12-11, thiết thực hướng về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Thượng tọa Thích Quảng Phước cùng các Phật tử Nguyễn Thị Xuân Hà, Nguyễn Thị Hương (Hương Thiên Việt), nhóm Phật tử Hà Nội và quý mạnh thường quân đã trực tiếp đến thăm, trao tặng hơn 70 cặp lồng đựng cơm, đồ chơi cùng tiền mặt cho các em nhỏ tại hai điểm trường thuộc Trường Mầm non Măng Non (xã Ia Hrú), góp phần giúp bữa cơm trưa đến lớp của các cháu thêm đủ đầy. Hoạt động này có tổng trị giá hơn 8 triệu đồng.

Dịp này, Thượng tọa trụ trì chùa Mỹ Thạch cũng đã hướng dẫn quý Phật tử đến thăm, cúng dường và trợ duyên cho các Phật sự tại nhiều tự viện trên địa bàn.

Tổng trị giá cho toàn bộ chuỗi hoạt động từ thiện xã hội và Phật sự ý nghĩa lần này là hơn 130 triệu đồng.