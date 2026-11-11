Gia Lai: Chư Tăng Ni tìm hiểu Luật tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026

Chư tôn đức tham dự

Hội nghị tuyên truyền diễn ra tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai vào ngày 9-11 có sự tham dự của ông Phan Đỗ Minh Thanh Anh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Đồng Thành, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh giới thiệu, phổ biến về những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, ngày 23-4-2026 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2027; các quy định liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Báo cáo viên của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh giới thiệu điểm mới của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến tình hình, kết quả hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và định hướng các hoạt động trong thời gian tới.

Hội nghị là hoạt động thiết thực để tiếp tục phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc trong việc gương mẫu thực hiện “tốt đời, đẹp đạo”; phát huy vai trò của các tôn giáo đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Được biết, trước đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền tại phường Pleiku, Gia Lai vào ngày 5-11.