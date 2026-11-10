Gia Lai chủ động ứng phó nguy cơ thiên tai do El Niño trong năm 2026-2027

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng El Niño có khả năng duy trì cường độ rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, với xác suất khoảng 96%.

Nhiệt độ tăng cao, lượng mưa và dòng chảy có nguy cơ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2027.

Tỉnh Gia Lai sẽ kiểm kê, đánh giá nguồn nước và khả năng cấp nước của các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt.

Đáng chú ý, lượng mưa thiếu hụt vào những tháng cuối mùa mưa năm 2026 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tích trữ nước tại các hồ chứa, gây khó khăn cho việc bảo đảm nước sinh hoạt và sản xuất.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về chủ động phòng, chống, ứng phó với các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của El Niño năm 2026-2027.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó; rà soát, cập nhật phương án theo từng kịch bản, kể cả tình huống bất lợi hơn dự báo.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là kiểm kê, đánh giá nguồn nước và khả năng cấp nước của các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt. Các địa phương phải xác định cụ thể khu vực, số hộ dân và diện tích sản xuất có nguy cơ thiếu nước để chủ động xây dựng phương án ứng phó.

Đối với khu vực phía Tây tỉnh, các địa phương khẩn trương rà soát kết quả thực hiện phương án tích nước theo thời hạn ngày 30/10/2026; đánh giá lượng nước dự trữ và khả năng cấp nước trong mùa khô năm 2027, nhất là tại các công trình nhỏ, vùng sản xuất ngoài hệ thống thủy lợi và khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Tại khu vực phía Đông, phương án tích nước phải hoàn thành trước ngày 15/11/2026, đồng thời tận dụng nguồn nước trong thời gian còn lại của mùa mưa, bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du.

Trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh yêu cầu điều chỉnh kế hoạch sản xuất, lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng và diện tích gieo trồng phù hợp với khả năng cấp nước thực tế; không bố trí sản xuất tại những khu vực không bảo đảm nguồn nước.

Người dân được hướng dẫn áp dụng tưới tiết kiệm, tích trữ nước tại chỗ, ưu tiên bảo vệ cây trồng lâu năm, vật nuôi và các vùng sản xuất có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, các địa phương phải rà soát phương án cấp nước sinh hoạt đến từng khu dân cư, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những nơi thường xuyên thiếu nước, chưa có hệ thống cấp nước tập trung.

Bồn, bể chứa, phương tiện vận chuyển và nguồn cấp nước thay thế cần được chuẩn bị để kịp thời hỗ trợ người dân khi xảy ra thiếu nước.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu phối hợp kiểm tra an toàn đập, hồ chứa và các công trình xung yếu; tổ chức tích nước, điều tiết theo đúng quy trình.

Các địa phương chủ động rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị phương án sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra mưa lớn, lũ bất thường. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cũng được tăng cường, nhất là tại các khu vực trọng điểm trong mùa khô 2026-2027.

Về phân công nhiệm vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước; Sở Công Thương phối hợp rà soát kế hoạch tích nước, vận hành hồ thủy điện; Sở Xây dựng cập nhật phương án cấp nước an toàn tại các đô thị.

Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi và chủ hồ chứa thủy điện có trách nhiệm thường xuyên kiểm kê nguồn nước, cập nhật dung tích hồ, lượng nước đến và nhu cầu sử dụng để điều tiết hợp lý.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả triển khai nhiệm vụ trên địa bàn; định kỳ trước thứ Tư hằng tuần báo cáo tình hình nguồn nước, kết quả thực hiện và khó khăn, vướng mắc về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ cuối mùa mưa năm 2026 sẽ góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai, bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và an toàn cho người dân trong mùa khô năm 2027.