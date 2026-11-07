Gia Lai chủ động ứng phó mưa lớn, đảm bảo an toàn cho người dân

Theo tin cảnh báo mưa lớn của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai phát lúc 15h30 ngày 7/11, do ảnh hưởng rìa phía nam áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh, từ ngày 9/11 đến hết ngày 12/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 300mm, có nơi trên 400mm.

Gia Lai yêu cầu đảm bảo an toàn cho người dân khi mưa lũ xảy ra (Ảnh tư liệu).

Khu vực giữa tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, có nơi trên 150mm; khu vực phía Tây tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 50mm.

Mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, lũ, lũ quét và sạt lở đất, nhất là tại khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu.

Để chủ động ứng phó, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu các Sở, ngành, lực lượng vũ trang và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai phương án, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa và UBND các xã, phường (nhất là khu vực phía Đông tỉnh) theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo. Chủ động di dời, sơ tán người dân vùng ven sông, suối, trũng thấp, có nguy cơ sạt lở; kiểm soát giao thông tại ngầm, tràn; vận hành hồ chứa đúng quy trình; sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn; báo cáo kết quả về Ban chỉ huy trước 15h hằng ngày.

Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện được yêu cầu kiểm tra phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du; theo dõi sát lượng mưa, mực nước hồ, vận hành điều tiết đúng quy trình, thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du trước khi xả nước.

Sở Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở, ngập sâu trên quốc lộ, tỉnh lộ, nhất là khu vực đèo dốc; khơi thông hệ thống thoát nước đô thị. Lực lượng quân sự, công an sẵn sàng nhân lực, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, tăng cường thông tin cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ngày 7/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 73/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ; yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh tuyệt đối không lơ là, chủ quan, trực tiếp chỉ đạo rà soát phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát giao thông tại ngầm, tràn, bảo đảm an toàn hồ đập; Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo vận hành hồ chứa hợp lý, vừa bảo đảm an toàn, vừa tích nước trong bối cảnh El Nino.