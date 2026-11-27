Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 27-11 đến sáng sớm 29-11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Đáng chú ý, mưa có thể đạt cường độ trên 100 mm trong 3 giờ. Từ sáng sớm 29-11 đến sáng 30-11, mưa tiếp tục diễn ra với lượng phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.

Đợt mưa này làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, ngập sâu tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, sườn dốc, ven sông, suối, nhất là các lưu vực sông Kôn, Hà Thanh, An Lão và Lại Giang. Nguy cơ mất an toàn hồ đập, công trình đang thi công cũng được cảnh báo.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tại các văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai trước đó của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, không chủ quan, lơ là, chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, khắc phục các công trình, vị trí xung yếu bị hư hỏng sau các đợt mưa lũ, trọng tâm là tuyến đê Vân Hội (xã Tuy Phước), các điểm hư hỏng, sạt lở trên Quốc lộ 19C qua xã Canh Vinh và Quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam. Đối với những vị trí chưa khắc phục hoàn toàn, phải bố trí lực lượng ứng trực, theo dõi, chuẩn bị phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm an toàn, không để hư hỏng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các địa phương phải rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin cảnh báo đến từng thôn, làng, tổ dân phố và hộ gia đình; rà soát các khu dân cư có nguy cơ ngập sâu, cô lập, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đối với khu vực nguy cơ cao, phải tổ chức sơ tán trước khi xảy ra tình huống nguy hiểm; kiên quyết cưỡng chế sơ tán nếu cần thiết. Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác, rào chắn tại ngầm tràn, cầu yếu, đường ngập sâu, khu vực sạt lở, không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị quản lý hồ chứa rà soát mực nước, dung tích hiện có, khả năng đón lũ, dự báo lượng nước đến từng hồ, nhất là hồ đã tích nước ở mức cao; tính toán các kịch bản vận hành, điều tiết linh hoạt, đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, góp phần giảm lũ. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, sạt lở đất; sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ khi cần thiết.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi diễn biến thời tiết trên biển, kịp thời thông tin, cảnh báo, kiểm đếm, quản lý và hướng dẫn tàu thuyền chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên biển.

Sở Xây dựng tập trung kiểm tra, xử lý, khắc phục các vị trí sạt lở, cầu đường hư hỏng do mưa lũ vừa qua; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt khi đủ điều kiện; phối hợp địa phương triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng khu vực đô thị.

Các sở Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn điện, cung ứng hàng hóa thiết yếu, thông tin liên lạc, cơ sở y tế, trường học, công trình xây dựng, hoạt động khai thác khoáng sản, cơ sở lưu trú và khu, điểm du lịch; bảo đảm an toàn cho người dân, học sinh, cán bộ, nhân viên và khách du lịch.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng và UBND các xã, phường tăng cường thông tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất, các khu vực nguy hiểm, tuyến đường ngập sâu, chia cắt; phổ biến kỹ năng phòng tránh, ứng phó thiên tai để người dân chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian xảy ra mưa lũ, bám sát địa bàn, kịp thời báo cáo sự cố, thiệt hại và tình huống bất thường; gửi báo cáo tình hình triển khai về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trước 15 giờ hằng ngày để tổng hợp, báo cáo theo quy định.