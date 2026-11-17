Ngày 17-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 70/BCH-PCTT gửi các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 19 đến ngày 21-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trên biển, từ trưa và chiều 18-11, khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ chiều và đêm 19-11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Các địa phương, đơn vị thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển nắm tình hình thời tiết để chủ động phòng tránh. Ảnh: Mộc Trà

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương thường xuyên theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đối với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, các địa phương cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo; kịp thời thông tin đến thôn, tổ dân phố và nhân dân.

Đồng thời, chủ động phương án ứng phó, rà soát, sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; bảo đảm an toàn về người, tài sản, lương thực và nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán.

Các đơn vị, địa phương phải chủ động phương án ứng phó, rà soát, sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Ảnh minh họa: Văn Chi

Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

Trong đó, chú trọng bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hoạt động khai thác khoáng sản, công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa thủy điện, công trình xây dựng và hệ thống giao thông; tổ chức kiểm tra, khơi thông dòng chảy, hệ thống thoát nước, xử lý kịp thời các vị trí có nguy cơ mất an toàn, ngập úng, sạt lở.

Đối với các hồ chứa, cần rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du; đặc biệt chú ý các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu. Các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa phải theo dõi chặt chẽ lượng mưa, mực nước, tình trạng công trình; tổ chức kiểm tra, quan trắc, kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ sự cố.

Việc vận hành, điều tiết hồ chứa phải thực hiện theo quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 9-11-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh; bảo đảm an toàn công trình, hạn chế tác động bất lợi đến hạ du. Khi thực hiện điều tiết, xả nước, phải thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du theo quy định.

Về giao thông, các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Cùng với đó, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Các địa phương cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết... Ảnh: Hồng Phúc

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND các xã, phường sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng và UBND các xã, phường tăng cường thông tin, truyền thông, đặc biệt là qua hệ thống thông tin cơ sở, nhằm cập nhật diễn biến thiên tai, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó để nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) trước 15 giờ hằng ngày để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia theo quy định.