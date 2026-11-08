Gia Lai chủ động nguồn vật liệu xây dựng, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm

Theo báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ các dự án, công trình quan trọng quốc gia và dự án đầu tư công, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã triển khai cấp phép khai thác nhiều điểm mỏ vật liệu xây dựng trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Cụ thể, đối với đá xây dựng, tỉnh đã cấp phép 83 điểm mỏ, với tổng diện tích 651ha, trữ lượng 112 triệu m³, công suất cấp phép 4.773m³. Đối với cát xây dựng, tỉnh đã cấp phép 44 điểm mỏ, diện tích 261ha, trữ lượng 5,724 triệu m³, công suất cấp phép 1,064 triệu m³.

Việc bổ sung nguồn cung vật liệu có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang đồng loạt triển khai thi công, kéo theo nhu cầu lớn về đất san lấp và cát xây dựng.

Tuy nhiên, công tác bảo đảm nguồn vật liệu vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Phần lớn các sông trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, lượng cát bồi lắng không nhiều nên khả năng bổ sung nguồn cát tự nhiên còn hạn chế.

Bên cạnh đó, hoạt động khai thác và vận chuyển vật liệu gia tăng cũng tạo áp lực lên môi trường, hạ tầng giao thông và đời sống người dân tại các khu vực có mỏ cũng như dọc các tuyến đường vận chuyển. Tình trạng khan hiếm cát xây dựng vào một số thời điểm đã ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ thi công các công trình, dự án.

Để chủ động nguồn cung trong thời gian tới, UBND tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản phù hợp, kịp thời bổ sung nguồn vật liệu, bảo đảm cân đối cung - cầu và góp phần ổn định giá vật liệu xây dựng trên thị trường.

Đáng chú ý, tỉnh sẽ lựa chọn, giữ lại một số điểm mỏ có điều kiện phù hợp làm nguồn dự phòng. Đây là giải pháp nhằm chủ động bảo đảm vật liệu phục vụ thi công các công trình, dự án đầu tư công trong dài hạn, hạn chế nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khi nhu cầu tăng đột biến.

Cùng với việc bổ sung nguồn vật liệu, tỉnh cũng chú trọng nâng cao trách nhiệm và hiệu quả kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương, nhất là công tác hậu kiểm sau cấp phép. Qua đó, bảo đảm hoạt động khai thác khoáng sản được quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và hạn chế tác động đến đời sống người dân.

Với các giải pháp đồng bộ từ cấp phép, đấu giá đến dự phòng nguồn mỏ và tăng cường quản lý khai thác, Gia Lai hướng đến bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.