Gia Lai chủ động cho học sinh nghỉ học trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt

Ngày 9/11, thông tin từ Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, đơn vị vừa có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất.

Gia Lai đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó mưa lũ theo phương châm '4 tại chỗ'. (Ảnh tư liệu).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 9 đến hết ngày 12/11, địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Trong đó, khu vực phía Đông có tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; khu vực giữa tỉnh 60-120mm, có nơi trên 150mm; khu vực phía Tây 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Trước tình hình trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát học sinh phải đi qua ngầm, tràn, cầu yếu, sông, suối, đường ngập sâu và khu vực có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không để học sinh đến trường hoặc trở về nhà qua những khu vực này khi không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học trước khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt; thông báo kịp thời đến cha mẹ học sinh và phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án ứng phó. Các trường không tổ chức dạy học khi điều kiện không bảo đảm an toàn.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; chủ động ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", không để xảy ra tình huống bất ngờ.

Đối với các trường có học sinh nội trú, bán trú, cần dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm, bảo đảm phục vụ trong nhiều ngày nếu xảy ra chia cắt; đồng thời sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên, nhân viên đến nơi an toàn.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục phải kiểm tra mái nhà, tường rào, cổng trường, cây xanh, hệ thống điện, khu nhà ăn, ký túc xá; khơi thông hệ thống thoát nước, di dời hồ sơ, thiết bị, sách giáo khoa và tài sản khỏi khu vực thấp trũng. Những công trình không bảo đảm an toàn phải khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và tạm dừng sử dụng.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó mưa lũ theo phương châm '4 tại chỗ'; rà soát, tổ chức sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.