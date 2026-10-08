Gia Lai chủ động bảo đảm an toàn hồ, đập, ứng phó nguy cơ thiếu nước do El Niño mùa khô

Hồ chứa nước Núi Một.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp kiểm tra thực tế công tác bảo đảm an toàn các công trình đập, hồ chứa thủy lợi và phương án tích, trữ, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất trong thời gian tới.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và các đơn vị liên quan.

Đoàn công tác kiểm tra tại hồ chứa nước Núi Một (xã An Nhơn Tây), đập dâng Văn Phong (xã Bình Phú) và đập dâng Bảy Yển (phường Bình Định).

Kiểm tra an toàn tại đập dâng Bảy Yển.

Tại hồ chứa nước Núi Một, công trình có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho khoảng 6.000ha đất nông nghiệp. Ngày 5/10, mực nước hồ ở cao trình 38,08m, dung tích khoảng 42,805 triệu m³; lưu lượng nước đến hồ 0,01m³/s và lưu lượng đi 0m³/s.

Theo yêu cầu vận hành trong điều kiện thời tiết bình thường, trong tháng 10, mực nước hồ được duy trì trong khoảng 43,5-44,5m.

Đối với đập dâng Văn Phong trên sông Côn, công trình có nhiệm vụ dâng nước tưới tự chảy cho khoảng 10.925ha đất nông nghiệp, đồng thời kết hợp phát điện. Tại thời điểm ngày 5/10, mực nước tại đập ở cao trình 24,75m, lưu lượng nước đến 49,82m³/s và lưu lượng đi 35,22m³/s.

Hiện công trình đang vận hành phục vụ tưới vụ mùa kết hợp phát điện. Trong trường hợp xảy ra mưa lũ, các cửa tràn được mở hoàn toàn để bảo đảm thoát lũ.

Tại đập dâng Bảy Yển, công trình có nhiệm vụ dâng và điều tiết nước tưới cho khoảng 13.700ha đất nông nghiệp thuộc hệ thống thủy lợi Tân An - Đập Đá. Đây là công trình điều tiết bằng ván phai; nhằm chủ động khả năng thoát lũ trước mùa mưa, toàn bộ ván phai đã được tháo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra hồ Núi Một.

Qua kiểm tra, đập dâng Bảy Yển xuất hiện nhiều hư hỏng sau thời gian dài khai thác, vận hành và chịu tác động trực tiếp của lũ trên sông Côn. Các vị trí hư hỏng tập trung tại hai vai đập, sân sau, chân khay và khu vực nối tiếp hạ lưu.

Đáng chú ý, tại khu vực hạ lưu lòng dẫn chính, bê tông sân sau đã lão hóa, bong tróc sâu, xuất hiện nhiều lỗ rỗng. Đá bảo vệ hạ lưu bị dòng chảy cuốn trôi; chân khay dốc nước hạ lưu bị xói sâu, có nguy cơ mất ổn định, ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Sau kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước và mực nước tại các hồ, đập; thực hiện nghiêm các quy trình vận hành, nhất là khi thời tiết diễn biến bất thường.

Trước nguy cơ ảnh hưởng của El Niño, các đơn vị phải chủ động xây dựng phương án tích, trữ và điều tiết nguồn nước theo từng kịch bản, tính toán hợp lý khả năng cung cấp nước cho sản xuất. Việc vận hành hồ, đập cần linh hoạt, phù hợp diễn biến thời tiết và nguồn nước, đồng thời hài hòa giữa yêu cầu tích nước với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Đối với các công trình có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, nhất là vị trí có nguy cơ ảnh hưởng an toàn đập, tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng, xác định các điểm xung yếu để xử lý. Những hạng mục cần khắc phục trước mắt phải được triển khai chủ động, không để hư hỏng kéo dài hoặc phát sinh thêm trong mùa mưa lũ.

Các đơn vị cũng phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, thiết bị và phương án xử lý tình huống, sẵn sàng ứng phó mưa lũ bất thường, hạn hán hoặc thiếu nước; thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm bất thường để xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn công trình và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống của người dân.