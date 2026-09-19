Gia Lai chốt mốc thời gian cho từng xã hoàn thành mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các xã, phường có liên quan chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB). Trong đó, UBND xã Bình An còn lại 70m tuyến chính, tập trung giải quyết vướng mắc, tiếp tục vận động hộ dân chấp hành nhận tiền, sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án; hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/9.

Sớm có mặt bằng sạch là điều kiện bắt buộc để thi công nhanh dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đi qua địa bàn xã Bình Phú, dự án thành phần 1 còn lại 200m tuyến chính và 200m tuyến nhánh. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai giao UBND xã tập trung giải quyết vướng mắc, tiếp tục vận động hộ dân chấp hành nhận tiền, sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án; hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/9. Với 5,3ha đất rừng phòng hộ ở dự án thành phần 2, khẩn trương phê duyệt phương án, triển khai thực hiện bồi thường, thanh lý tài sản; hoàn thành trước ngày 10/10.

Yêu cầu UBND xã Bình Khê khẩn trương giải quyết vướng mắc, phê duyệt phương án, triển khai thực hiện bồi thường, thanh lý tài sản đối với rừng sản xuất và rừng phòng hộ; hoàn thành bàn giao mặt bằng đối với đất rừng phòng hộ trước ngày 10/10.

UBND xã Ya Hội tập trung giải quyết vướng mắc đối với các hộ dân bị ảnh hưởng đất ở và đất nông nghiệp tại nút giao cao tốc với tỉnh lộ 667. Vận động các hộ dân chấp hành nhận tiền sớm bàn giao mặt bằng thi công; hoàn thành trước ngày 30/9. Khẩn trương triển khai thu hồi đất rừng, bồi thường đất rừng tự nhiên, đấu giá khai thác rừng theo thẩm quyền quy định. Khẩn trương đo đạc, kiểm đếm lập phương án, triển khai bồi thường, GPMB đối với các bãi thải BT1 và BT2; hoàn thành chậm nhất đến ngày 15/10.

UBND xã Đak Pơ, khẩn trương giải quyết vướng mắc, phê duyệt phương án bồi thường, GPMB đối với đoạn 1,6km còn lại liên quan đất nông nghiệp; hoàn thành bàn giao mặt bằng chậm nhất đến ngày 15/10. UBND xã Hra hoàn thành bàn giao 100% trước ngày 30/9 như cam kết.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với các địa phương kiểm tra, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo trách nhiệm của chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh công tác GPMB. Đảm bảo hoàn thành công tác GPMB đối với dự án thành phần 2, trong đó bàn giao tối thiểu 80% mặt bằng trong tháng 9/2026; bàn giao toàn bộ 100% mặt bằng trong tháng 10/2026.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, bám sát kế hoạch tiến độ thi công chi tiết được phê duyệt để triển khai thực hiện. Lưu ý, thực hiện thi công đảm bảo các mốc thời gian theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể, dự án thành phần 1 và 3 phải đảm bảo thông tuyến trước ngày 30/10/2027; dự án thành phần 2 cơ bản thông tuyến đến ngày 31/12/2027.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư có tổng chiều dài 125km. Toàn tuyến được đầu tư hoàn chỉnh với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h, mặt đường bằng bê tông nhựa. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 43.734 tỷ đồng, gồm 42.484 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 1.250 tỷ đồng ngân sách địa phương. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029. Dự án được chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng; Dự án thành phần 3 dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng.