Gia Lai chọn PISICO tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Từ truyền thống đại đoàn kết đến văn hóa doanh nghiệp

Ngày 15/11, tại phường Quy Nhơn Nam, Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (PISICO) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ông Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai và bà Lê Thị Ngọc Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, tặng quà cho PISICO nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu khai mạc, bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch HĐQT PISICO, ôn lại dấu mốc ngày 18/11/1930, khi Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh, tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo bà, từ những năm đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sức mạnh đại đoàn kết luôn bắt nguồn từ lòng yêu nước và sự tự nguyện góp sức của mỗi người vào việc chung.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, bà Ánh nhắc đến văn hóa doanh nghiệp từ cách người quản lý lắng nghe công nhân, ghi nhận công sức của họ và bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Với những người cùng làm việc trong một xí nghiệp, đó còn là sự đỡ đần nhau mỗi khi đồng nghiệp gặp khó khăn. Bà mong nếp sống nghĩa tình ấy được gìn giữ ở từng đơn vị, như các thế hệ đi trước đã làm trong 41 năm gây dựng PISICO.

Khởi đầu từ khai thác, chế biến lâm sản xuất khẩu, PISICO hiện có 15 đơn vị trong hệ thống, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ lâm nghiệp, chế biến gỗ đến đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, thương mại và logistics. Theo báo cáo của PISICO, năm 2026, doanh thu toàn hệ thống ước đạt hơn 1.877 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch. Lợi nhuận ước đạt hơn 64 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch. Doanh nghiệp duy trì việc làm trực tiếp cho gần 2.000 người và tạo sinh kế gián tiếp cho khoảng 15.000 lao động, phần lớn ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch HĐQT PISICO phát biểu ôn lại truyền thống.

Nghề rừng cũng giúp PISICO gắn bó với bà con làng Cát, nay thuộc làng Đak Lâu, xã Canh Liên. Từ khi kết nghĩa năm 2019, Tổng công ty đã tạo việc làm cho người dân trong làng thông qua trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Ngày 8/11, PISICO bàn giao nhà Đại đoàn kết cho một gia đình khó khăn trong làng, với kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng.

“Điều tôi luôn trăn trở sau mỗi chuyến đi là làm sao giúp bà con có việc làm, có thu nhập ổn định để tự lo cho gia đình”, bà Đồng Thị Ánh chia sẻ.

Giai đoạn 2021-2025, PISICO dành khoảng 3-4,5% lợi nhuận hằng năm cho các hoạt động xã hội. Riêng năm 2025, doanh nghiệp hỗ trợ 13 hộ nghèo, cận nghèo xây nhà, mỗi hộ 60 triệu đồng. Từ năm 1996 đến nay, Tổng công ty đã nhận phụng dưỡng 16 Mẹ Việt Nam Anh hùng và hiện vẫn chăm lo hai Mẹ. Sau đại dịch COVID-19, PISICO nhận đỡ đầu 6 trẻ mồ côi.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giao ước kết nghĩa giữa Tổng Công ty PISICO và làng Đak Lâu, xã Canh Liên.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai, bà Ánh còn cùng các hội viên vận động nguồn lực chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội nhận đỡ đầu 26 trẻ mồ côi do đại dịch, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2,8 tỷ đồng. Hội cũng phát động chương trình hỗ trợ 266 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2025 đến tháng 11/2026, tổng giá trị các hoạt động an sinh do Hội, các chi hội và doanh nghiệp hội viên thực hiện đạt khoảng 15 tỷ đồng.

PISICO vun đắp đoàn kết từ doanh nghiệp đến cộng đồng

Đến chung vui cùng cán bộ, công nhân và người lao động PISICO, ông Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, cho rằng việc chọn một doanh nghiệp tổ chức điểm là nét mới của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay. Với gần 2.000 lao động làm việc tại nhiều đơn vị thành viên, theo ông, tình đoàn kết ở PISICO trước hết được vun đắp trong từng xí nghiệp, qua cách lãnh đạo và công nhân cùng giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc và đời sống của anh em.

Ông Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, phát biểu chào mừng.

Ông Cang mong lãnh đạo PISICO xem người lao động “là anh em, là người trong nhà”. Để công nhân yên tâm làm việc lâu dài, doanh nghiệp cần bảo đảm tiền lương, chế độ bảo hiểm và điều kiện làm việc an toàn. Khi quyền lợi được bảo đảm, công sức được ghi nhận, người lao động cũng thấy rõ lợi ích của mình trong sự phát triển của công ty và sẵn sàng chia sẻ khi doanh nghiệp gặp khó khăn.

Đề cập đến giá trị của người lao động, ông Cang lưu ý rằng ngay cả với một công việc phổ thông, người trực tiếp làm hằng ngày, bằng kinh nghiệm và sự tìm tòi, vẫn có thể tìm ra cách làm tốt hơn. Ông đề nghị PISICO chú trọng bồi dưỡng tay nghề, khuyến khích công nhân đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Với cán bộ công đoàn, ông mong muốn họ gần gũi với người lao động, thay mặt họ phản ánh nguyện vọng tới lãnh đạo và giải thích rõ những việc doanh nghiệp chưa thể đáp ứng.

Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch HĐQT PISICO trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn tại thôn Phú Gia, xã Xuân An.

Ông Cang cũng ghi nhận đóng góp của PISICO đối với người dân vùng nguyên liệu thông qua việc tạo sinh kế từ nghề rừng và cùng địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đề cập hoạt động của PISICO tại Lào, ông Cang nhấn mạnh ý nghĩa của công tác đối ngoại nhân dân thông qua hợp tác, phát triển kinh tế. Qua những năm cùng làm việc, cán bộ, người lao động PISICO và người dân nước bạn đã gây dựng được sự gắn bó. Theo ông, đó là đóng góp của doanh nghiệp vào tình hữu nghị Việt Nam - Lào, cũng là điều PISICO cần tiếp tục gìn giữ trong các chương trình hợp tác sau này.

Lãnh đạo PISICO cùng các đại biểu trao quà hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, PISICO khen thưởng hai tập thể, 14 cá nhân, tặng quà 20 người lao động có hoàn cảnh khó khăn và trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Tổng công ty cùng đại diện làng Đak Lâu ký giao ước kết nghĩa. Đại diện PISICO và các xí nghiệp ký cam kết thi đua xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2027. Công an tỉnh Gia Lai cũng lồng ghép tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy cho người lao động PISICO.