Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 18-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Tại Gia Lai, thời tiết phổ biến không mưa, nhiệt độ thấp nhất ở mức 23-25 độ C, riêng khu vực phía Tây từ 17-19 độ C. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4; vùng biển có gió Đông Bắc cấp 3-4, có lúc cấp 5, sóng cao 1-2 m.

Dự báo khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai sẽ có mưa từ ngày 19-11. Ảnh: Phương Vi

Dự báo từ ngày 19-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Gia Lai. Phía Đông tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; khu vực giữa và phía Tây tỉnh có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3-4, có lúc cấp 5.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông tỉnh phổ biến 20-22 độ C, phía Tây từ 15-17 độ C.

Theo dự báo, đêm 18-11 và ngày 19-11, nhiệt độ thấp nhất tại các khu vực An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn, Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện và Phú Túc dao động 23-25 độ C. Các khu vực Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Ia Mơ, Chư Sê, Chư Pưh, Kbang, An Khê, Đak Pơ và Kông Chro phổ biến 17-19 độ C.

Đến đêm 19-11 và ngày 20-11, nhiệt độ thấp nhất tại nhóm khu vực phía Đông giảm còn 22-24 độ C; khu vực phía Tây tiếp tục ở mức 17-19 độ C.

Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo ở cấp 2.

Đáng chú ý, từ ngày 19 đến 21-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo: Thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh; đồng thời gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, nhiệt độ thấp có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển Gia Lai có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Người dân, chủ phương tiện và ngư dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.