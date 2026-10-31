Gia Lai: Chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook, một người bị phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 31/10, Công an xã Ia Hrung cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.H (SN 1974, trú tại xã Ia Hrung) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ia Hrung phát hiện N.V.H có hành vi tương tác, chia sẻ các nội dung thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng xã hội Facebook. Những nội dung này được đăng tải từ một số tài khoản, trang mạng xã hội của các cá nhân và tổ chức mà cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngay sau đó, Công an xã đã mời N.V.H đến trụ sở để làm việc, xác minh và làm rõ các nội dung liên quan. Trên cơ sở kết quả xác minh, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp này với số tiền 12,5 triệu đồng.

Công an làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh CACC

Trong quá trình làm việc, sau khi được lực lượng Công an phân tích, tuyên truyền, N.V.H đã nhận thức được tính chất, mức độ và hậu quả pháp lý từ hành vi của mình. Người này cũng tự giác gỡ bỏ các bài đăng vi phạm trên trang Facebook cá nhân, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội.

Công an xã Ia Hrung khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo, thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên không gian mạng; chủ động kiểm chứng nguồn tin, không đăng tải, bình luận hoặc lan truyền những nội dung chưa được xác thực, có tính chất xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

Việc chia sẻ thông tin sai sự thật không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Mỗi người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức trách nhiệm, bởi mọi hành vi đăng tải, bình luận hay chia sẻ thông tin vi phạm pháp luật đều có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.