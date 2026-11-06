Gia Lai: Chi sai hơn 2,5 tỷ đồng, Trung tâm Y tế Quy Nhơn bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

Ngày 5/11, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn (thuộc Sở Y tế).

Qua thanh tra, cơ quan chức năng xác định trong công tác quản lý thu, chi tài chính, Trung tâm Y tế Quy Nhơn không xây dựng định mức thuốc, hóa chất, dịch truyền và vật tư y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện theo quy định. Một số vật tư tiêu hao như găng tay sạch có lượng sử dụng thực tế thấp hơn định mức đã cấu thành trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Đáng chú ý, trung tâm đã sử dụng hơn 2,525 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp để chi cho các hoạt động phúc lợi. Đồng thời, sử dụng nguồn cải cách tiền lương và quỹ bổ sung thu nhập để hoàn trả phụ cấp ưu đãi cho viên chức không trực tiếp làm chuyên môn với số tiền hơn 450 triệu đồng.

Trung tâm y tế Quy Nhơn. Ảnh T.H

Bên cạnh đó, đơn vị còn kê khai và nộp thiếu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 58,6 triệu đồng.

Trong công tác đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất và vật tư y tế, Trung tâm Y tế Quy Nhơn đề xuất số lượng một số mặt hàng vượt nhu cầu sử dụng thực tế. Điều này dẫn đến số lượng mua sắm, quyết toán thực tế của một số mặt hàng thấp hơn so với gói thầu được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết.

Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế Quy Nhơn tổ chức kiểm điểm, xác định và xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan; đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Về xử lý tài chính, Thanh tra tỉnh yêu cầu trung tâm hoàn trả hơn 2,5 tỷ đồng đã chi từ nguồn hoạt động sự nghiệp; nộp hơn 58,6 triệu đồng tiền thuế kê khai thiếu vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh; đồng thời hạch toán, điều chỉnh số tiền hơn 450 triệu đồng đã sử dụng không đúng quy định.