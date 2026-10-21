Gia Lai chi khoảng 109 tỷ đồng sửa đường hư hỏng do vận chuyển đất làm sân bay Phù Cát

Để phục vụ dự án, trung bình mỗi ngày có khoảng 300 xe chở đất lưu thông trên các tuyến đường.

Theo Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát được UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) phê duyệt tại Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 28-5-2025. Để phục vụ thi công, dự án sử dụng nguồn đất đắp từ mỏ đất thuộc thôn Vùng Chánh, xã Cát Hiệp (nay là xã Hòa Hội) và mỏ đất núi Hòn Quýt, thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm (nay là xã Hội Sơn). Hai mỏ đất được UBND tỉnh cấp phép khai thác vào tháng 10-2025, với tổng trữ lượng đất khai thác hơn 5,33 triệu m³.

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đất từ các mỏ được vận chuyển qua tuyến ĐT.638, đoạn từ Km90+600 đến Km107+500, dài 16,9km; tuyến ĐH.21 (đường Trần Hưng Đạo), từ nút giao với đường phía Tây huyện Phù Cát tại Km3+200 đến giáp đường ĐT.638, dài khoảng 4,7km. Ngoài ra, các phương tiện còn lưu thông trên những tuyến đường dân sinh kết nối từ ĐT.638 vào mỏ đất Hoà Hội dài khoảng 1,6km, và vào mỏ đất Hòn Quýt, dài khoảng 2,7km. Do yêu cầu tiến độ, dự án được tổ chức thi công theo phương án 3 ca, 4 kíp. Các nhà thầu huy động tối đa phương tiện vận chuyển, với bình quân khoảng 300 xe chở đất lưu thông mỗi ngày trên các tuyến đường. Khối lượng vận chuyển lớn, liên tục trong thời gian dài khiến nhiều đoạn đường bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nứt vỡ, sụp lún. Một số vị trí phải sửa chữa tạm bằng cấp phối đá dăm để bảo đảm điều kiện đi lại cho người dân.

Qua khảo sát thực tế, Ban QLDA ghi nhận tuyến ĐT.638 có khoảng 7km đường hư hỏng hoàn toàn, 6,9km bị rạn nứt mặt đường. Trên tuyến ĐH.21, khoảng 1,5km bị hư hỏng nặng, mặt đường nứt vỡ, sụp lún; 3,2km bị rạn nứt mặt đường. Không chỉ các tuyến đường chính, đường công vụ nối từ ĐT.638 vào mỏ đất xã Hòa Hội, và đường vào mỏ Hòn Quýt, xã Hội Sơn, có kết cấu bê tông xi măng, cũng xuất hiện tình trạng nứt gãy. Thực trạng hư hỏng, xuống cấp tại các tuyến đường đã ảnh hưởng đến việc đi lại, an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân địa phương. Vì vậy, việc sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường bị ảnh hưởng được xác định là cần thiết nhằm khôi phục điều kiện giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện sau khi hoàn thành vận chuyển đất phục vụ dự án.

Theo phương án do Ban QLDA đề xuất, đối với các đoạn ĐT.638 hư hỏng nặng, sẽ đào bỏ phần hư hỏng, lu lèn nền đường, xây dựng móng cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa. Các đoạn rạn nứt nhẹ được xử lý bằng cách rải lưới sợi cốt thủy tinh, sau đó thảm một lớp bê tông nhựa. Tuyến ĐH.21 cũng được khắc phục tương tự, đối với các vị trí hư hỏng cục bộ được đào thay thế bê tông xi măng và thảm một lớp bê tông nhựa. Các tuyến đường vào mỏ đất được sửa chữa, xây dựng hoàn trả theo hiện trạng và kết cấu phù hợp. Kinh phí dự kiến để sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường khoảng 109 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn kinh phí dự phòng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiết kiệm được trong tổng mức đầu tư dự án.

Theo Ban QLDA, trong quá trình triển khai, đơn vị đã thương thảo và ký hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu, trong đó quy định trách nhiệm hoàn trả, sửa chữa các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng do thi công. Chi phí dành cho nội dung này khoảng 5 tỷ đồng, chủ yếu để khắc phục những hư hỏng nhỏ phát sinh trong quá trình vận chuyển đất. Qua rà soát khối lượng thực tế, các hạng mục còn lại và nhu cầu kinh phí để hoàn thành dự án, Ban QLDA xác định chi phí đầu tư xây dựng so với tổng mức đầu tư được tiết kiệm khoảng 206 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí có khả năng cân đối để xem xét thực hiện các nội dung cần thiết theo chủ trương của cấp có thẩm quyền, trong đó có việc khắc phục những tuyến đường bị ảnh hưởng do vận chuyển đất.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đồng ý chủ trương đầu tư sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến ĐT.638, ĐH.21 (đường Trần Hưng Đạo, xã Phù Cát), đường vào mỏ đất tại xã Hòa Hội và đường vào mỏ Hòn Quýt, xã Hội Sơn. Quy mô sửa chữa thực hiện theo nội dung đề xuất. Nguồn vốn được bố trí từ chi phí dự phòng và chi phí tiết kiệm trong tổng mức đầu tư; việc quản lý, sử dụng kinh phí phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ quy định. UBND tỉnh giao Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các sở, ngành và địa phương liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, đến nay cơ bản hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 29-10.