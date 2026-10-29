Gia Lai chi hơn 376 tỷ đồng thay thế các cầu yếu, đảm bảo an toàn mùa mưa lũ

Theo quyết định được phê duyệt, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 376 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2027 - 2029.

Việc đầu tư thay thế cầu yếu giúp đảm bảo ATGT trong mùa mưa lũ. (Trong ảnh: Cầu La Ngôn trên quốc lộ 19C qua Gia Lai hư hỏng trong lũ lụt cuối năm 2024).

Trong đó, phân chia thành hai dự án thành phần. Gồm dự án thành phần 1 do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai thực hiện với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng. Dự án thành phần 1 sẽ triển khai xây dựng hai cầu là cầu vượt lũ Mơ Năng 2 (xã Ia Pa) và cầu Ia Rsai (xã Ia Rsai). Trong đó, cầu Mơ Năng 2 được xây dựng với tổng chiều dài 900m và đường dẫn đầu cầu dài 752m, kinh phí 57 tỷ đồng. Cầu Ia Rsai có chiều dài 800m, đường dẫn 655m, kinh phí 53 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 do Ban quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 266 tỷ đồng. Bao gồm xây dựng cầu Đăk Pơ (xã Sró) dài 1.975m và cầu qua sông Kôn từ xã Vình Thạnh đi xã Vĩnh Thịnh dài 1.50m.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, mục tiêu đầu tư là xây dựng thay thế các cầu yếu và đường hai đầu cầu nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn, thông suốt, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

Các dự án sau khi hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng chia cắt giao thông, kết nối các khu dân cư và khu vực sản xuất, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.