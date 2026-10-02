Gia Lai chi gần 8.000 tỷ đồng cho bồi thường, tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

Dự án nhằm mục tiêu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để bố trí tái định cư (TĐC), thực hiện cải táng và di dời, hoàn trả hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi ảnh hưởng của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Gia Lai; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kết nối các khu dân cư hiện hữu đã có tạo nên không gian mới, hình thành các khu dân cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đã tiến hành chi trả đền bù, hỗ trợ GPMB để xây dựng các khu TĐC đường sắt tốc độ cao.

Quy mô đầu tư xây dựng gồm bồi thường, hỗ trợ và GPMB. Trong đó, có bồi thường, hỗ trợ và GPMB phạm vi tuyến đường sắt; bồi thường, hỗ trợ và GPMB mỏ vật liệu; di dời hạ tầng dọc tuyến; đầu tư xây dựng 37 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 137ha và xây dựng 6 khu cải táng với tổng diện tích 4,01ha.

Tổng mức đầu tư xây dựng của dự án này được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt là hơn 10.300 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương hằng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC là gần 8.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến quý IV/2028.

Dự án được phê duyệt thuộc nhóm A; hạ tầng kỹ thuật cấp III; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế là 50 năm. Địa điểm xây dựng bao gồm 18 xã, phường: Phường Hoài Nhơn Bắc, phường Tam Quan, phường Hoài Nhơn Tây, phường Hoài Nhơn Nam, phường Bồng Sơn, xã Vạn Đức, xã Phù Mỹ Bắc, xã Phù Mỹ Tây, xã Phù Mỹ Nam, xã Hòa Hội, xã Bình Hiệp, xã Bình An, phường An Nhơn, phường Bình Định, xã An Nhơn Tây, phường An Nhơn Nam, xã Tuy Phước Tây, phường Quy Nhơn Tây của tỉnh Gia Lai.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, TĐC, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai.

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua Gia Lai có điểm đầu tại phường Hoài Nhơn Bắc, điểm cuối tại phường Quy Nhơn Tây. Tổng chiều dài tuyến qua địa bàn tỉnh khoảng 115km (từ lý trình Km 886+300 - Km 1002+000), đi qua 18 xã, phường sau sáp nhập. Địa bàn tỉnh Gia Lai có 2 ga, gồm ga Bồng Sơn thuộc phường Hoài Nhơn Nam và ga Diêu Trì, thuộc xã Tuy Phước Tây.