Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng với hàng trăm cây gỗ lớn bị chặt hạ

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm hại tài nguyên rừng, không để hình thành các điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan chưa làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao quản lý.

Đối với lực lượng Công an, giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với lực lượng kiểm lâm trong quá trình điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các vụ phá rừng trái pháp luật tại Ia Pia và Ia Mơ.

UBND hai xã Ia Pia và Ia Mơ được yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ diện tích rừng đã giao cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Lực lượng đang kiểm đếm số gỗ được phát hiện. Ảnh Công an Gia Lai.

Trước đó, (ngày 10/10) Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm Đinh Thanh Dũng (SN 1988, ngụ xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và Trần Văn Được (SN 1994, trú xã Ia Le, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện ô tô mang BS: 81C-17147 do Trần Văn Được điều khiển lưu thông trên đường tỉnh 675, hướng từ UBND xã Ia Mơ về UBND xã Ia Pia. Trên xe chở khoảng 10-12 tấn gỗ, củi nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tiến hành kiểm tra hiện trường khu vực khai thác, cơ quan chức năng xác định có 451 gốc cây bị chặt hạ. Các gốc cây có đường kính trung bình từ 10-40cm, thuộc nhiều chủng loại như dầu, cà chít, cám... Khu vực bị khai thác thuộc diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên do Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 08 (Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai) và UBND xã Ia Mơ quản lý.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm đếm, đo đạc số gỗ, củi mà Dũng và Được đã vận chuyển đi tiêu thụ. Kết quả xác định ban đầu có 22,875m³ gỗ thông thường và 8,5 ster củi.

Hiện vụ án đang tiếp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.