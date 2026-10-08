Gia Lai chi 900 tỷ đồng mở rộng, cải tạo nút giao ngã 5 Đống Đa-Hoa Lư

Ngày 8/10, tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, lãnh đạo tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 4194/QĐ-UBND quyết định đầu tư 900 tỷ đồng thực hiện Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông tại khu vực ngã 5 Đống Đa-Hoa Lư, phường Quy Nhơn, nhằm nâng cao năng lực thông hành, giảm xung đột giao thông và tạo điểm nhấn kiến trúc tại khu vực cửa ngõ trung tâm đô thị Quy Nhơn.

Theo dự án, tại khu vực vòng xuyến Trần Hưng Đạo sẽ xây dựng cầu vượt một chiều theo hướng Võ Nguyên Giáp-Nguyễn Tất Thành, có chiều dài khoảng 304m, rộng 9m, gồm 2 làn xe cơ giới. Công trình nhằm tổ chức các dòng phương tiện theo hướng phù hợp, hạn chế giao cắt giữa dòng xe từ đường Võ Nguyên Giáp về Nguyễn Tất Thành với dòng xe từ Nguyễn Tất Thành rẽ trái vào đường Trần Hưng Đạo.

Cùng với cầu vượt, dự án đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, các công trình bảo đảm an toàn giao thông và hệ thống giám sát giao thông thông minh trong phạm vi nút giao.

Tại nút giao Lê Thanh Nghị-Võ Nguyên Giáp, dự án xây dựng đảo vòng xuyến để tổ chức lại giao thông, giảm xung đột, nâng cao năng lực thông hành và bảo đảm an toàn giao thông. Phương án được thiết kế theo hướng hạn chế tối đa phạm vi giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu xung quanh khu vực.

Để tạo diện mạo đô thị đồng bộ, tỉnh tổ chức thi tuyển kiến trúc phạm vi nút giao, góp phần chỉnh trang, tạo điểm nhấn kiến trúc tại khu vực cửa ngõ đô thị Quy Nhơn, đồng thời góp phần thu hút khách du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tổng mức đầu tư dự án là 900 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 460,32 tỷ đồng; chi phí xây dựng 303,4 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác khoảng 41,755 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 94,525 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án gồm vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác. Phần vốn tăng thêm 387 tỷ đồng được cân đối, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo quy định đối với dự án nhóm B.

Dự án được xác định là công trình giao thông đô thị cấp 2, do Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư. Mục tiêu là góp phần hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao và nâng cao khả năng kết nối tại cửa ngõ quan trọng ra vào trung tâm phường Quy Nhơn.

Theo thiết kế, các hạng mục giao thông tại khu vực nút giao được tổ chức đồng bộ, kết hợp hệ thống thoát nước, chiếu sáng, đảo giao thông, cây xanh, vỉa hè và các công trình bảo đảm an toàn giao thông; trong đó hệ thống thoát nước được bố trí dọc các nhánh tuyến cải tạo mặt đường và khu vực đảo giao thông, kết hợp các hố thu nhằm bảo đảm thoát nước mặt đường; cống thoát nước dọc sử dụng cống tròn bêtông cốt thép đường kính từ 800-1.000 mm.

Việc đầu tư đồng bộ nút giao ngã 5 Đống Đa-Hoa Lư được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu thông, giảm ùn tắc, tăng cường an toàn giao thông và từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị tại khu vực trung tâm Quy Nhơn.

Dự án có tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2025-2029. Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai theo quy định./.