Gia Lai chi 63 tỷ đồng rà phá bom mìn trên 1.550ha đất giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 10/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn Gia Lai, giai đoạn 2026 - 2030 được thực hiện nhằm giải phóng đất đai, giảm nguy cơ tai nạn do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Những bom mìn được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm thấy khi trục vớt phần xác xe tăng bị vùi lấp ở biển Quy Nhơn.

Dự án được triển khai tại phường Hoài Nhơn và các xã Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Vân Canh, An Toàn.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ khoanh vùng các khu vực ô nhiễm, tiến hành dò tìm, đào đất và xử lý tín hiệu bom mìn, vật nổ đến độ sâu 0,5m. Các loại vật liệu nổ được phát hiện sẽ được thu gom, phá hủy tại địa điểm theo quy định.

Tổng mức đầu tư dự án là 63 tỷ đồng. Trong đó, chi phí rà phá bom mìn, vật nổ hơn 51,2 tỷ đồng; chi phí khác hơn 11,3 tỷ đồng và chi phí dự phòng 470 triệu đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý, được cân đối, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả bom mìn, vật nổ sót lại dưới lòng đất vẫn là hiểm họa hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân và là lực cản lớn đối với tiến trình phát triển của tỉnh Gia Lai.

Theo số liệu thống kê, khu vực Gia Lai (cũ) có 437.185ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ, chiếm 28,21% diện tích tự nhiên; 208/222 xã, tương đương 93,69%, bị ô nhiễm. Trong khi đó, khu vực Bình Định (cũ) có 246.842ha đất bị ô nhiễm, chiếm 40,96% diện tích tự nhiên; toàn bộ 159/159 xã bị ô nhiễm.

Giai đoạn 2010 - 2025, các lực lượng chức năng đã xử lý khoảng 5.350,8ha đất ô nhiễm bom mìn, vật nổ. Tuy nhiên, diện tích được xử lý mới chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng diện tích đất bị ô nhiễm. Nguy cơ tai nạn do bom mìn, vật nổ vẫn tiềm ẩn tại các vùng nông thôn, miền núi, khu vực căn cứ và hành lang chiến lược.

Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Gia Lai có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, mở rộng không gian sản xuất nông - lâm nghiệp, phát triển du lịch và bảo tồn thiên nhiên.

Việc tiếp tục thực hiện dự án rà phá bom mìn, vật nổ giai đoạn 2026 - 2030 vì vậy nhằm từng bước làm sạch đất ô nhiễm, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư xây dựng công trình hạ tầng, phát triển sản xuất và thu hút đầu tư trên địa bàn.