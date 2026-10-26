Gia Lai: Cháy nhà lúc rạng sáng, hai cha con tử vong

Ngày 26/10, UBND xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến hai cha con tử vong. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: B.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện đám cháy bùng phát tại căn nhà của ông H.K.L (SN 1983, trú thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh) nên đã báo lên cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, nhiều lực lượng được huy động đến hiện trường để tổ chức chữa cháy, cứu nạn. Tuy nhiên, khi tiếp cận bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện ông L và con trai là em H.T.B (SN 2013) đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp cận hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy và những tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.