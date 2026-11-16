Gia Lai chấp thuận dự án khu nhà ở sinh thái hơn 11.433 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4833/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay (Thi Nai Eco Bay).

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Thị Nại Eco Bay. Dự án được triển khai tại Khu A2 thuộc Khu A - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, địa bàn hai phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Dự án được triển khai tại Khu A2 thuộc Khu A - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, địa bàn 2 phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước 117,93 ha. Trong đó, diện tích đất khoảng 52,87 ha, diện tích mặt nước và rừng ngập mặn khoảng 65,06 ha. Quy mô dân số dự kiến khoảng 6.400 người, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 11.433 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 1.715 tỷ đồng, vốn vay hơn 9.718 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, Thị Nại Ecobay được định hướng phát triển thành khu đô thị sinh thái với hệ thống nhà ở, công trình giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, hội nghị và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Dự án còn bố trí các loại hình dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Về cơ cấu sản phẩm, dự án có 793 lô nhà ở thấp tầng với tổng diện tích đất khoảng 23,9 ha, chiều cao tối đa 3 tầng. Trong đó, gồm 338 lô nhà ở loại 1, diện tích từ 150 - 300 m²/lô; 303 lô loại 2, diện tích từ 200 - 300 m²/lô; 138 lô loại 3, diện tích từ 500 - 650 m²/lô và 14 lô loại 4, diện tích từ 900 - 1.000 m²/lô.

Bên cạnh đó, dự án bố trí khu nhà chung cư trên diện tích khoảng 1,37 ha, chiều cao tối đa 15 tầng, công trình thương mại - dịch vụ khoảng 2,73 ha, công trình giáo dục khoảng 1,2 ha, công trình y tế khoảng 720 m² và công trình thể dục thể thao khoảng 0,7 ha.

Các hạng mục khác gồm công viên cây xanh sử dụng công cộng khoảng 2,3 ha; hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật khoảng 20,5 ha, trong đó có 3 bãi đỗ xe tập trung với tổng diện tích khoảng 0,38 ha. Đáng chú ý, dự án có bố trí nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong quyết định chấp thuận đầu tư là yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết giữ lại và trồng mới cây xanh rừng ngập mặn với quy mô khoảng 9,88 ha. Việc này nhằm bảo vệ bờ đầm, tạo hành lang sinh thái lọc nước tự nhiên và duy trì bãi sinh sản cho các loài thủy hải sản. Đồng thời, nhà đầu tư phải kiểm soát hoạt động thi công san lấp, nạo vét và xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi xả ra đầm, tránh làm suy giảm chất lượng nước và ảnh hưởng tiêu cực đến sinh vật thủy sinh.

Về tiến độ, trong quý IV/2026, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh, phê duyệt cần thiết theo quy hoạch. Từ quý I/2027, triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch điều chỉnh; từ quý III/2027, khởi công xây dựng các công trình nhà ở và hạ tầng xã hội như trường học, trạm y tế.

Dự kiến đến hết quý II/2028, hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật; từ quý III/2028, khởi công xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ. Đến hết quý III/2028, hoàn thành công trình hạ tầng xã hội; đến hết quý IV/2030, hoàn thành công trình thương mại, dịch vụ và toàn bộ dự án, đưa vào hoạt động.

UBND tỉnh Gia Lai giao các sở, ngành liên quan và UBND 2 phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định liên quan; bảo đảm nguồn vốn thực hiện dự án theo cam kết. Trường hợp sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư mà không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng, dự án có thể bị thu hồi chủ trương đầu tư.