Gia Lai chấp thuận đầu tư Nhà máy Ethanol An Khê gần 1.742 tỷ đồng

Dự án được triển khai tại phường An Khê, trên diện tích khoảng 8 ha; thời hạn hoạt động 50 năm. Nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu, alcohol thực phẩm, điện, CO2 lỏng, men sấy khô và dầu fusel.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất sản xuất ethanol 200.000 lít/ngày, alcohol 21 triệu lít/năm, CO2 lỏng 90 tấn/ngày, men sấy khô 11,2 tấn/ngày, dầu fusel 0,5 tấn/ngày và điện 7 MW.

Tổng vốn đầu tư dự án là 1.741,844 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 558,4 tỷ đồng, còn lại là vốn vay. Theo tiến độ đăng ký, dự án hoàn thành các thủ tục đầu tư trong quý IV/2026, khởi công xây dựng vào quý I/2027 và hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý III/2028.

QNS sở hữu Nhà máy Đường An Khê - nhà máy sản xuất đường lớn nhất Việt Nam. Ảnh: QNS

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu QNS thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, nước thải đáp ứng quy chuẩn hiện hành.

Đồng thời, nhà đầu tư phải đánh giá tổng hợp các vấn đề môi trường khi vận hành đồng thời nhà máy đường, nhà máy điện sinh khối và nhà máy ethanol; xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Trường hợp hoạt động của các nhà máy gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và đời sống người dân xung quanh, nhà đầu tư phải ngừng hoạt động và bồi thường thiệt hại theo cam kết. Doanh nghiệp cũng có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương tham vấn cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh đó, QNS có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với ngân sách tỉnh, hỗ trợ địa phương cải thiện hạ tầng giao thông, an sinh xã hội và ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ khi nhà máy đi vào hoạt động.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và UBND phường An Khê hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án. Sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng, dự án sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

QNS được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước năm 2005, chính thức giao dịch trên UPCoM cuối năm 2016, vốn điều lệ hơn 3.676 tỷ đồng. Việc đầu tư Nhà máy Ethanol An Khê là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển chuỗi giá trị cây mía, đồng thời mở rộng sang nhiên liệu sinh học và kinh tế tuần hoàn. Tại An Khê, QNS đang vận hành Nhà máy Đường An Khê công suất 18.000 tấn mía/ngày, đầu tư nâng lên 25.000 tấn/ngày cùng dây chuyền đường tinh luyện 1.000 tấn/ngày. Nhà máy được đánh giá có quy mô chế biến đường từ mía lớn nhất Việt Nam, đóng góp hơn 20% sản lượng đường chế biến cả nước. Doanh nghiệp cũng đang nâng công suất Nhà máy điện sinh khối An Khê từ 95 MW lên 135 MW, sử dụng bã mía làm nhiên liệu. Ngoài đường và năng lượng, QNS còn sở hữu các thương hiệu Vinasoy, Thạch Bích, Biscafun, Bia Dung Quất...