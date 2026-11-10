Gia Lai chấp thuận đầu tư nhà máy điện mặt trời nổi hơn 612 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Ảnh: Bộ Công Thương)

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4655/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Năng lượng mặt trời Bàu Cạn, có trụ sở tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Theo quyết định, dự án có công suất thiết kế 35 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 58.970 MWh/năm. Mục tiêu đầu tư là sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo, góp phần bổ sung nguồn điện sạch, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người dân địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án có tổng diện tích khoảng 47 ha, trong đó diện tích sử dụng đất và mặt nước có thời hạn là 37 ha, gồm 6,9 ha đất và 30,1 ha mặt nước; diện tích sử dụng đất tạm thời khoảng 10 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 612,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 122,58 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; vốn huy động hơn 490,32 tỷ đồng, chiếm 80%.

Về phương án đấu nối, nhà máy dự kiến xây dựng mới trạm biến áp 110 kV, trước mắt lắp đặt một máy biến áp công suất 40 MVA. Điện năng được truyền tải qua đường dây 110 kV đến thanh cái 110 kV của Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 nối cấp. Tiến độ thực hiện phương án đấu nối được xác định đồng bộ với việc lắp đặt máy biến áp 220/110 kV nối cấp tại trạm biến áp này.

Theo tiến độ được chấp thuận, từ tháng 10 - 12/2026, nhà đầu tư sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành, lựa chọn nhà thầu, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất. Dự án dự kiến khởi công một phần vào tháng 12/2026.

Từ tháng 1/2027 - 7/2028, nhà đầu tư triển khai thi công xây dựng toàn bộ dự án và lắp đặt thiết bị. Đến tháng 8/2028, nhà máy dự kiến hoàn thành nghiệm thu, đưa vào vận hành. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục phối hợp với chính quyền xã Bàu Cạn và xã Gào để xác định chính xác ranh giới, diện tích dự án, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung và các quy hoạch có liên quan; hoàn thiện phương án đấu nối, thực hiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh vị trí đấu nối trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo quy định.

Đối với đặc thù triển khai điện mặt trời nổi, nhà đầu tư được yêu cầu rà soát, lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện thực tế của hồ; xác định rõ hệ phao, neo, liên kết, vật liệu, tuổi thọ và khả năng ổn định trước các yếu tố mực nước, gió, sóng. Việc xây dựng và khai thác điện mặt trời trong vùng phụ cận hồ thủy lợi phải được cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.

Ngoài ra, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, lâm nghiệp và các thủ tục liên quan; xác định đầy đủ ranh giới, phạm vi thực hiện dự án để làm cơ sở triển khai các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục chuyên ngành khác. Quá trình thực hiện phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn công trình, quốc phòng, phòng cháy chữa cháy và hành lang an toàn lưới điện.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương phối hợp theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, khoáng sản và bảo vệ môi trường, bảo đảm dự án được triển khai theo đúng quy định.