Gia Lai chấp thuận đầu tư nhà máy điện gió hơn 1.600 tỷ đồng

Ngày 9/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy Điện gió Lơ Pang - Gia Lai. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.637 tỷ đồng, được triển khai tại xã Lơ Pang và xã Mang Yang.

Một trong những dự án điện gió được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Năng lượng LơPang, có trụ sở tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nhà máy được thiết kế với công suất 42MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 101 triệu kWh/năm.

Về hạ tầng đấu nối, dự án sẽ xây dựng trạm biến áp nâng áp 35/220kV, công suất 1 × 63MVA, cùng đường dây 220kV đấu nối chuyển tiếp vào các đường dây 220kV Pleiku - Đăk An Khê - Thủy điện An Khê và Pleiku 2 - An Khê - Phước An.

Ngoài các hạng mục chính, dự án còn đầu tư nhà điều hành, sân bãi tập kết thiết bị, hệ thống đường giao thông nội bộ và các công trình phụ trợ. Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 20,586ha, trong đó diện tích sử dụng đất có thời hạn là 14,506ha, diện tích sử dụng tạm thời là 6,08ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 1.637,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 327,5 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; phần vốn huy động hơn 1.310,2 tỷ đồng, chiếm 80%. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Theo tiến độ được chấp thuận, từ tháng 11/2026 - 4/2027, nhà đầu tư sẽ thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện và thực hiện các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất.

Dự kiến tháng 5/2027, dự án sẽ khởi công xây dựng. Đến tháng 9/2028, nhà máy hoàn thiện và đưa vào vận hành.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn điện sạch, tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho người dân tại khu vực triển khai, đồng thời thúc đẩy giá trị sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để bảo đảm quá trình triển khai, UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và bảo vệ môi trường; chủ động, bảo đảm hiệu quả phương án huy động vốn. Các thiết bị sử dụng cho dự án phải có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định, đánh giá về tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm bảo đảm an ninh, an toàn.

Đối với diện tích đất sử dụng tạm thời phục vụ thi công, nhà đầu tư phải thỏa thuận với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để xác định vị trí, diện tích phù hợp; không sử dụng đất rừng tự nhiên, đất quốc phòng, đất quy hoạch khu dân cư và không ảnh hưởng đến các quy hoạch khác. Nhà đầu tư cũng có trách nhiệm khắc phục các tuyến đường hư hỏng do hoạt động vận chuyển vật tư, thiết bị, hạn chế tác động đến môi trường, đất đai và tài sản của người dân.