Gia Lai chấp thuận đầu tư khu du lịch Hòn Gành Nature Retreat 110 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Nguồn: gialaitoplist.com)

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 3879/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Khu du lịch sinh thái - Nghỉ dưỡng Hòn Gành Nature Retreat. Nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty TNHH Đầu tư phát triển du lịch Hòn Gành (trụ sở tại thôn Tân Phụng 2, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai).

Dự án được thực hiện trên diện tích đất 11,35 ha, với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái biển, lưu trú ngắn ngày. Dự án có quy mô 38 phòng, công suất thiết kế từ 15.000-25.000 lượt khách/năm. Tổng vốn đầu tư dự án là 110 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư 33 tỷ đồng và vốn huy động 77 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Theo tiến độ được chấp thuận, đến tháng 6/2027, nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết. Từ tháng 7/2027 đến tháng 2/2028, dự án triển khai xây dựng hạ tầng và các công trình chính. Giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 11/2028 sẽ hoàn thiện công trình, chạy thử và dự kiến đưa dự án vào hoạt động chính thức từ tháng 12/2028.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện ký quỹ bảo đảm đầu tư, hoàn thiện công trình theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt và thực hiện thủ tục thuê đất. Đồng thời, doanh nghiệp phải bố trí đủ vốn, triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và các cam kết đã đăng ký.

Trường hợp phát sinh việc thu hồi khoáng sản trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư phải liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu dự án có liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng hoặc trồng rừng thay thế, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục, nghĩa vụ tài chính và yêu cầu về bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Do dự án có liên quan đến yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhà đầu tư phải bảo đảm không ảnh hưởng đến các công trình quốc phòng trong phạm vi dự án. Việc chuyển nhượng, mua bán, chuyển quyền sở hữu dự án, bao gồm cổ phần hoặc phần vốn góp trong công ty dự án, trước khi hoàn thành công trình theo quy hoạch được phê duyệt phải được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

Trường hợp có yếu tố nước ngoài tham gia liên doanh, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp hoặc sở hữu nhà ở trong phạm vi dự án, việc thẩm định về quốc phòng phải được thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư hỗ trợ địa phương về hạ tầng giao thông, an sinh xã hội và ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương. Sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư hoặc không có khả năng triển khai dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng, chủ trương đầu tư sẽ bị thu hồi.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và UBND xã Phù Mỹ Đông phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và phòng cháy, chữa cháy theo quy định.