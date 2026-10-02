Gia Lai chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2

Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2 được chấp thuận đầu tư hơn 1.433 tỷ đồng. (Ảnh minh họa/Báo XD)

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4126/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định làm nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2.

Dự án có tổng diện tích khoảng 108,94 ha, sơ bộ tổng vốn đầu tư 1.433,25 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư gần 215 tỷ đồng, vốn huy động hơn 1.218 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, khoảng 69,4 ha được bố trí để xây dựng nhà máy, kho tàng có hạ tầng cho thuê lại, chiếm 63,7% tổng diện tích. Phần diện tích còn lại dành cho các hạng mục dịch vụ, an ninh, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, giao thông và bãi đỗ xe.

Dự án được triển khai theo 2 phân kỳ. Phân kỳ 1 có diện tích khoảng 64,78 ha, hình thành hơn 56 ha đất xây dựng nhà máy, kho tàng có hạ tầng cho thuê lại, gồm các khu A, B, C, D, E và lô F1. Phân kỳ này được đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng thiết yếu, bảo đảm khả năng khai thác, vận hành độc lập.

Phân kỳ 2 có diện tích khoảng 44,16 ha, bổ sung gần 13,4 ha đất xây dựng nhà máy, kho tàng cho thuê lại, gồm lô F2 và các lô thuộc khu G. Phân kỳ này đồng thời hoàn thiện các hạng mục dịch vụ, cơ sở lưu trú công nhân, đất an ninh, bãi đỗ xe, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và giao thông theo quy hoạch.

Theo tiến độ được chấp thuận, từ quý III/2026 đến quý II/2027, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phân kỳ 1. Từ quý III/2027 đến quý IV/2028, dự án triển khai thi công, hoàn thiện phân kỳ này.

Đối với phân kỳ 2, thủ tục và giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ quý I đến quý II/2028; thi công, hoàn thiện và nghiệm thu từ quý III/2028 đến quý II/2029. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành chậm nhất vào quý II/2029.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư bảo đảm nguồn vốn, thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định liên quan. Việc thu hút các dự án thứ cấp phải phù hợp định hướng ngành nghề theo quy hoạch được duyệt, không thu hút các ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm cao hoặc nhạy cảm về môi trường.

Nhà đầu tư cũng phải khảo sát, đánh giá năng lực tiêu thoát nước của hệ thống kênh, mương tiếp nhận và có giải pháp bảo đảm không gây ngập úng, sạt lở hoặc ảnh hưởng khu vực lân cận. Đồng thời, dự án phải dành quỹ đất cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại theo quy định.