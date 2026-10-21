Gia Lai chấp thuận đầu tư dự án khu du lịch gần 2.400 tỷ đồng tại núi Phương Mai

Một góc Khu kinh tế Nhơn Hội. (Ảnh: Tiến Sỹ)

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 761/QĐ-BQL chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai tại tổ dân phố Lý Hòa, phường Quy Nhơn Đông, Khu kinh tế Nhơn Hội. Nhà đầu tư thực hiện dự án sẽ được lựa chọn thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, khu du lịch có quy mô 370 căn, gồm 226 căn khách sạn và 144 căn biệt thự du lịch. Các hạng mục dịch vụ đi kèm gồm spa, nhà hàng, bể bơi và quảng trường. Công trình có mật độ xây dựng tối đa 24,89%, tầng cao từ 1 đến 3 tầng.

Trong tổng diện tích khoảng 29,67 ha theo quy hoạch, phần khu du lịch chiếm khoảng 28,99 ha; diện tích còn lại khoảng 0,68 ha dành cho mở rộng tuyến đường tiếp cận khu vực. Phần đất mở rộng đường không thuộc diện cho thuê. Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thành tuyến đường và bàn giao cho Nhà nước quản lý.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng tiến độ thực hiện không quá 60 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư, trong đó thời gian hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng không quá 12 tháng.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô, nội dung và tiến độ được chấp thuận, phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được Ban Quản lý Khu kinh tế phê duyệt tại Quyết định số 552/QĐ-BQL ngày 24/8/2026. Đồng thời, dự án phải tuân thủ các quy định về xây dựng, đất đai, môi trường, kinh doanh bất động sản, phòng cháy, chữa cháy, lao động và các quy định pháp luật liên quan.

Do khu vực dự án có địa hình đồi núi, công tác lập, thẩm định và triển khai dự án phải bảo đảm kết nối đồng bộ hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Nhà đầu tư cần có giải pháp phù hợp về san nền, thoát nước mặt, ổn định mái dốc, phòng chống sạt lở và xói mòn; bảo vệ cảnh quan, hạn chế ảnh hưởng đến các công trình và dự án lân cận.

Đối với các yếu tố có khả năng liên quan đến di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trong khu vực, nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có yếu tố gốc cấu thành di tích và cảnh quan văn hóa, nhà đầu tư phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền, không được xâm phạm ranh giới khi chưa có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định cũng quy định, trường hợp nhà đầu tư vi phạm tiến độ, dự án có thể bị xem xét thu hồi và thu hồi đất, xử lý tài chính theo quy định pháp luật. Nhà đầu tư trúng đấu giá không được chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án dưới bất kỳ hình thức nào khi công trình chưa hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động.

Ban Quản lý Khu kinh tế giao Phòng Quản lý Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư. Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Đông triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì thực hiện thủ tục xác định giá khởi điểm khu đất đấu giá, đồng thời phối hợp trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.