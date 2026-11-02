Gia Lai chấp thuận đầu tư dự án Cảng cạn Nam Pleiku 250 tỷ đồng

Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng cạn Nam Pleiku (giai đoạn 1) tại phường Hội Phú.

Cảng cạn Nam Pleiku (giai đoạn 1) là dự án đầu tư hạ tầng logistics đáng chú ý tại khu vực Pleiku.

Dự án do Công ty TNHH Nông nghiệp Thagri Gia Lai làm nhà đầu tư, với tổng vốn 250 tỷ đồng, hướng đến hình thành hệ thống hạ tầng cảng cạn phục vụ tiếp nhận, tập kết, lưu giữ, bốc xếp và trung chuyển hàng hóa.

Theo quyết định chấp thuận, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 10ha, thời hạn hoạt động 50 năm. Trong tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, nhà đầu tư góp 50 tỷ đồng, tương đương 20%; vốn huy động là 200 tỷ đồng, chiếm 80%.

Dự án Cảng cạn Nam Pleiku (giai đoạn 1) được thiết kế với công suất khai thác 50.000 TEU/năm.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, các hạng mục chính gồm khu nhà kho chứa hàng với diện tích khoảng 20.000m², bao gồm kho thường, kho lạnh và kho ngoại quan; bãi container, khu vực bốc xếp và tập kết hàng hóa khoảng 30.000m². Ngoài ra, dự án còn đầu tư hệ thống đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, văn phòng điều hành, hệ thống xử lý nước thải, cây xanh và các công trình phụ trợ.

Khi đi vào hoạt động, hệ thống hạ tầng này sẽ phục vụ các khâu tiếp nhận, tập kết, bốc xếp, lưu giữ và trung chuyển hàng hóa. Việc đầu tư đồng bộ các hạng mục kho bãi và hạ tầng kỹ thuật được kỳ vọng góp phần hoàn thiện năng lực dịch vụ logistics, hỗ trợ hoạt động vận chuyển, lưu thông và trung chuyển hàng hóa trên địa bàn.

Theo tiến độ được chấp thuận, từ tháng 10 - 12/2026, nhà đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục về chủ trương đầu tư, phê duyệt thiết kế cơ sở, giải phóng mặt bằng, giao đất và cấp phép xây dựng. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 12/2026.

Trong giai đoạn từ tháng 1 - 11/2027, nhà đầu tư tổ chức thi công các hạng mục công trình, đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến môi trường, phòng cháy, chữa cháy. Đến tháng 12/2027, dự án dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động.

Về kế hoạch giải ngân, nhà đầu tư dự kiến bố trí 100 tỷ đồng trong giai đoạn từ tháng 1 - 5/2027; 100 tỷ đồng từ tháng 6 - 10/2027 và 50 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm 2027.

Dự án được xem xét hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và các ưu đãi khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn vốn và tiến độ thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Nông nghiệp Thagri Gia Lai thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, lâm nghiệp, khoáng sản, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và các quy định chuyên ngành khác.

Với quy mô 250 tỷ đồng và công suất thiết kế 50.000 TEU/năm, Cảng cạn Nam Pleiku (giai đoạn 1) là dự án đầu tư hạ tầng logistics đáng chú ý tại khu vực Pleiku. Việc triển khai đúng tiến độ, bảo đảm các điều kiện về đất đai, xây dựng và môi trường sẽ là những yếu tố quan trọng để dự án sớm hình thành, góp phần nâng cao năng lực lưu thông và trung chuyển hàng hóa của địa phương.